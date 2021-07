Elle a déchiré son pantalon! Jennifer Lopez montre son gros butin

déchiré son pantalon Jennifer Lopez exhibe son gros butin | PA

Jennifer Lopez l’a encore fait ! La Diva du Bronx a brillé sur scène avec une garde-robe qui la mettait en valeur, car il était inévitable que tout le monde se rende compte que son pantalon n’était pas complet, ceci dans le but de montrer son butin.

“Big, Big, booty”, comme la même petite amie de Ben affleck Il le chante, c’est ainsi qu’il portait sa courbe la plus célèbre avec le pantalon spécialement coupé, dans le plus pur style cowboy, mais avec toute l’élégance et le style de JLo.

La tenue originale de Jennifer Lopez a fait sensation sur scène, la chanteuse et actrice portait du blanc et brillant avec de grandes ouvertures et décolletés, comme son pantalon, qui montrait exprès ses intérieurs.

Jennifer lynn lopez est considérée comme une figure internationale de la musique et du cinéma, la star se caractérise par une attitude et une beauté dignes d’une diva et c’est pourquoi le succès était inévitable qui lui est venu.

Actuellement, les projecteurs sont braqués sur JLo pour son retour dans les bras de Ben Affleck après plus de 20 ans passés ensemble. Leur amour était si intense et public, que beaucoup étaient plus qu’heureux de les revoir ensemble.

Lorsque Jennifer et Ben ont mis fin à leur relation, il y avait déjà des projets de mariage et beaucoup se demandent si le couple atteindrait enfin l’autel. On a dit que le célèbre couple vivait déjà en famille et que même, JLo aurait parlé avec Marc Anthony pour éviter les problèmes et que leurs enfants peuvent vivre avec celui qui a donné vie à Batman.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont tous les deux très heureux depuis qu’ils se sont réconciliés et ont été photographiés dans diverses circonstances, les médias et leurs followers sont plus qu’heureux de voir à nouveau leur amour.