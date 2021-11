Nouvelles connexes

Après 13 ans, Britney Spears (39 ans) a obtenu sa victoire la plus attendue. Le tribunal de Los Angeles a jugé que son père, Jamie, cessera d’être son tuteur légal. Le magistrat a qualifié de « toxique » le contrôle du parent sur sa fille et a ordonné la suspension avec effet immédiat. Fin septembre, la Cour supérieure de Los Angeles a programmé une audience le 12 novembre au cours de laquelle il sera mis fin à cette garde à vue qui, selon le chanteur, en a une autre mise en cause.

Britney Spears Il s’est servi de son compte Instagram pour critiquer durement sa mère, Lynne (66), à travers un texte qu’il élimina peu après. Cependant, sa publication avait déjà été reprise par certains médias américains, comme Page Six, qui ont laissé ses propos sur le Web.

« Je me suis rendu compte que je n’avais pas souri depuis longtemps et ma mère s’inquiète de dire » tu agis bizarrement, qu’est-ce qui ne va pas avec toi ? « », a écrit Britney Spears au début de son message. « Avant c’était une entreprise familiale, mais plus maintenant. Aujourd’hui, je suis né parce que je peux sourire, alors merci d’être sorti de ma vie et de m’avoir permis de la vivre », a-t-il ajouté avant de porter la dure accusation contre sa mère.

« Mon père aurait pu commencer la tutelle il y a 13 ans… Mais ce que les gens ne savent pas c’est que c’est ma mère qui leur a donné l’idée » a déclaré la chanteuse, qui accuse également le porte-parole officiel de sa famille, Lou Taylor. » Je ne reviendrai jamais sur ces années-là, elle a secrètement ruiné ma vie et oui, je vais la signaler à elle et à Lou Taylor pour cela », a déclaré l’interprète de Toxic.Mon père n’était pas assez intelligent pour penser à la tutelle légale… mais ce soir, je vais me concentrer sur le fait de savoir que j’ai une nouvelle vie devant moi », a-t-il ajouté à la fin de cette publication « inexistante » et déroutante qui est venue un jour après que la mère de l’artiste a demandé que la succession de sa fille paie ses honoraires d’avocat dans la bataille pour la tutelle de la pop star.

Comme l’a rapporté Page Six, Lynne Spears, qui n’a jamais joué de rôle formel dans l’affaire, mais a été considérée comme une partie intéressée, payé plus de 660 000 $ en frais juridiques. Les services fournis par les avocats comprennent les réunions, les appels téléphoniques, les courriels, la préparation de documents et les comparutions devant le tribunal.

Malgré les accusations du chanteur, Les avocats de Lynne l’ont décrite comme une « mère très inquiète ». qu’il voulait mettre un terme aux « restrictions quotidiennes » et au « contrôle » que Britney subissait sous la tutelle légale de son père.

Les prochaines étapes

Selon la Cour supérieure de Los Angeles, ce sera le 12 novembre prochain que la garde à vue sera finalisée. Une fois la tutelle légale terminée, ce sera la responsabilité des procureurs traduire Jamie en justice. C’est ce qu’a expliqué il y a plusieurs semaines l’avocat du chanteur, Mathew Rosengart.

« Je pense que si les autorités enquêtent, elles pourraient trouver des raisons de porter plainte », a déclaré l’avocat qui enquête sur certains comptes de Britney Spears depuis un certain temps. L’avocat a également assuré qu’il détenait des preuves d’inconduite et d’une possible « corruption ».

