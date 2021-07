Elle a un virus peut-être ⋆ 10z

Il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration.

De nombreuses nouvelles émissions prennent de l’ampleur après des premières de séries faibles, mais Gossip Girl (2021) Saison 1 Episode 2 était une amélioration très mineure.

Le défaut fatal de toute émission réside dans le développement des personnages, et “Elle a peut-être un peut-être” mettait en vedette la plupart des personnages prenant des décisions stupides.

On va commencer par le bon. Audrey avait un extérieur glacial dans Gossip Girl (2021) Saison 1 Episode 1, mais après avoir été témoin de ce qui s’est passé avec sa mère, il est plus facile de comprendre pourquoi elle agit comme elle le fait.

Tout ce qu’Audrey veut, c’est que sa mère s’intéresse à sa vie et se présente. Ce n’est pas trop demander, et même s’il est évident que sa mère est aux prises avec divers changements dans sa vie, elle devrait prendre certaines mesures pour maintenir une relation avec sa fille.

L’explosion de sa mère contre Aki au sujet d’être toujours Mme Hope était très révélatrice. Elle nie que son mariage est terminé tout en se mettant la tête dans le sable à propos du dépôt de bilan de son entreprise.

L’original Gossip Girl concernait principalement les riches, alors voir comment Audrey et sa mère s’adaptent à cette nouvelle direction distinguera sûrement cette série dans un sens.

Mais le développement d’Audrey va désormais bien au-delà de celui de sa mère, et cela ne peut être qu’une bonne chose. Elle convoitait Max, et la torsion qu’ils avaient couché ensemble est venue de nulle part.

Au fond, Audrey sait que sa relation avec Aki est terminée. Il est trop passif pour elle. Elle veut quelqu’un qui la défie et qui ne sera pas gentille pour le plaisir.

Elle pourrait penser que Max est la personne dont elle a besoin dans sa vie, mais c’est une épave qui s’en sort en manipulant les gens pour qu’ils fassent ce qu’il veut.

Max est le genre de personne qui dit oui à tout, et il attend la même chose en retour. C’est un état d’esprit horrible à avoir, et sa poursuite de Rafa était hautement inappropriée, mais encore une fois, Rafa aurait dû immédiatement faire part de ses avances à la commission scolaire.

Rafa voulait jouer la carte « Je ne dors pas avec mes étudiants », mais les amis de Max parlaient de la façon dont il était bien connu dans l’Upper East Side pour coucher avec tout le monde.

Max traque Rafa au sauna était un autre gros problème. Il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu’il veut, et cela finira par revenir et le mordre.

Aki aimait clairement être utilisé pour rendre Rafa jaloux, peut-être un peu trop. Max réalisa tout de suite qu’Aki était attiré par lui.

Maintenant que Max a couché avec Audrey et a embrassé Aki, il va les dominer pour obtenir ce qu’il veut. C’est dommage qu’il ressente le besoin de manipuler les gens, mais je me demande de quoi d’autre il est capable.

C’est un peu un canon lâche, et à un moment donné, il va connaître une énorme chute. Aura-t-il repoussé tout le monde le moment venu ?

Julien et Zoya aller à la guerre était normal dans une série comme Gossip Girl, mais avaient-ils vraiment besoin de se réconcilier à la fin de l’épisode ?

Il y a quelque chose qui cloche dans le rythme de ce redémarrage, et quelque chose me dit que le problème est que les épisodes durent un peu moins d’une heure. Une grande partie du contenu était de remplissage, et il aurait probablement pu être modifié en un versement plus léger de 40 minutes.

Je n’achète toujours pas les sœurs qui se chamaillent à propos d’Obie. Obie est, franchement, le pire personnage de la série. Il n’y a aucun développement pour lui, juste lui faisant des mouvements radicaux pour impressionner Zoya, et c’est ennuyeux.

J’ai apprécié Julien et ses sous-fifres s’inquiétant de l’optique qu’elle ne soit pas avec Obie. Julien étant un influenceur, ses followers aspirent à la transparence.

Ils veulent croire que cette vie que Julien leur montre est authentique, et si elle cache le fait qu’elle et son petit ami ont rompu, c’est un signal d’alarme majeur.

Elle perdait rapidement des adeptes et elle devait faire quelque chose pour reprendre le contrôle du récit.

Utiliser Gossip Girl à son avantage était une bonne chose car cela lui a permis de prendre le dessus.

C’était inévitable, Davis et Nick se rencontreraient, mais au moins ils l’ont géré comme des adultes mûrs.

Il y a beaucoup d’histoire entre eux, et ils étaient destinés à se détester, mais le fait qu’ils aient réussi à la mettre de côté pour le bien de leurs filles est tout autre chose.

Est-ce mauvais que je commence à aimer les parents plus que les élèves ? Tous les parents de « She’s Have a Maybe » ont eu un meilleur matériel de travail que les élèves, et c’est probablement parce qu’ils avaient moins de temps à l’écran.

Le problème général de cette émission revient à la longueur des épisodes.

Zut, même Kate est tombée bien mieux cette fois. Oui, elle a essayé d’obtenir du contenu sordide pour maintenir la page Instagram en vie, mais elle a également rencontré des obstacles majeurs.

Puis, alors qu’elle aurait pu imploser un peu plus la relation de Julien et Zoya, elle a choisi de supprimer l’image.

La série envisage clairement de réunir Kate et Nick, et la seule raison pour laquelle cela fonctionnerait serait si Kate abandonnait complètement ce qu’elle faisait.

Pouvez-vous imaginer les gros titres quand il sort inévitablement? Le nombre de followers de Julien va probablement gonfler et elle sera propulsée au statut de célébrité à part entière.

“Elle a un peut-être” était moyen. L’émission doit bientôt trouver sa place, ou elle risque de perdre de nombreux téléspectateurs.

Il se passe tellement de choses frivoles et nous devons bientôt bouger.

Qu’avez-vous pensé de tout le drame?

Préférez-vous les ados ou les parents ?

Frappez les commentaires.

Regardez un nouvel épisode jeudi sur HBO Max.

