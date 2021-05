“ Elle appartient à moi ”: Rick Nelson chante Bob Dylan

Ce qui pourrait être décrit comme la deuxième phase de Rick Nelsonsa carrière prenait forme dans un studio d’enregistrement le 10 mai 1969. C’est alors qu’il enregistra une chanson de Bob DylanL ‘album Ramener tout à la maison.

L’un des premiers coups de cœur du rock’n’roll américain de la fin des années 1950, Ricky avait laissé tomber le «y» de son nom d’enregistrement dès 1961. Il s’était orienté vers un public plus adulte jusqu’au milieu des années 60. À cette date de mai 1969, Nelson a enregistré la chanson qui annonçait sa nouvelle incarnation avec le Stone Canyon Band, “Elle m’appartient.”

La version de Dylan de sa propre composition avait environ quatre ans à l’époque et était le numéro avec lequel il a commencé son tristement célèbre concert «électrique» de 1966 au Free Trade Hall de Manchester. Nelson, pour sa part, entrait dans une période stérile qui allait inciter sa décision à poursuivre le son country-rock qui l’intéressait.

Une version roots de la chanson de Dylan a été son premier pas dans cette direction. Trois mois après la session, “She Belongs To Me” est sorti en single, toujours avec le label Decca auquel Nelson avait été signé depuis 1963. C’était une décision audacieuse, et un signe précoce qu’il pourrait être sur quelque chose est arrivé Numéro du 30 août de Billboard.

‘Un nouveau son frais’

«Nelson prend un nouveau son avec le matériau Bob Dylan qui a toutes les caractéristiques d’un élément important du tableau», a déclaré leur seule critique, dans sa section Special Merit Spotlight. «Top performances de Nelson.» Une semaine plus tard, le magazine a donné une nouvelle publicité au nouveau son du chanteur avec une critique en direct.

Alors que le country-rock gagnait en popularité à l’époque, les programmeurs de radio se sont progressivement ralliés. Airplay a aidé «You Belong To Me» à se faufiler dans le Hot 100 du 11 octobre en dernière position. Les progrès initiaux ont été douloureusement lents, avec deux semaines suivantes au n ° 99, après quoi le single est tombé en dessous des 100.

Mais ensuite, il a refait surface au n ° 96 et a commencé à grimper plus puissamment jusqu’à ce qu’il semble avoir culminé au n ° 56 vers Noël. À l’aube des années 70, «She Belongs To Me» a de nouveau augmenté, un véritable succès dormant, atteignant un sommet au 33e rang à la fin de janvier alors qu’il passait à une durée de vie de 18 semaines. C’était la première fois que Nelson faisait partie du Top 40 américain depuis près de six ans, avec le style très différent de «The Very Thought Of You» en 1964.

