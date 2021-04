Elle est allée à la pesée en lingerie et s’est retrouvée défigurée!

Le combat dans lequel ils ont joué Ponts Ebanie Oui Shannon Courtenay, sans aucun doute, il est nominé comme l’un des meilleurs de l’année. Et pas seulement à cause de ce qu’ils montraient au-dessus du ring, qui était de haut vol, mais aussi à cause de tous les assaisonnements que le précédent contenait. Courtenay a fini par rester avec lui titre mondial des poids coq, mais le résultat est purement anecdotique.

La chose intéressante était de voir comment le visage, à la fin du combat, était Bridges, qui avait été durement critiqué pour s’être présenté à la pesée en lingerie. L’Australienne a terminé avec son œil gauche violet et gonflé comme s’il s’agissait d’un ballon.

Courtenay et ponts, en avant-première.

Le boxeur né à Sydney, interrogé par de nombreux collègues – l’un d’eux était sa rivale – qui Ils l’ont accusée d’avoir eu le combat en raison de ses seins opérés et de son marketing qui a généré ses pesées en sous-vêtements, il a su profiter des critiques pour vendre le combat. Et cela s’est avéré plus qu’à la hauteur de la tâche.

“Il y a des femmes qui ont tout donné pour arriver là où nous sommes les boxeurs maintenant et pas pour qu’on parle de sous-vêtements. J’ai une fille de 14 ans et je veux parler de mon travail, pas montrer mon corps, «Courtenay avait condamné.

Alors je me suis retrouvé avec le visage de Bridges.

Bridges a réussi à endurer les dix tours contre le grand favori et a fini par tomber sur les cartes par décision unanime du jury mais, En raison de l’attitude de continuer aux dernières conséquences malgré son visage défiguré, il a fermé plusieurs bouches. Une fois le combat terminé, les deux boxeurs ont pris une photo ensemble.

Les deux combattants, avec de bonnes vibrations. Photo: MatchroomBoxing.

