« Elle est convaincue qu’il est possible de s’entendre des deux côtés »

La coupole de Cs verrait bien que Malena ai-je répondu, qui a rejoint la formation d’Inés Arrimadas de Vox, a assisté aux primaires pour diriger la liste madrilène parce que le projet du parti « est cru », même si elle ne pouvait y assister que si elle était inscrite dans cette communauté.

Le porte-parole adjoint de Ciudadados, Edmundo Bal, a dit de Malena j’ai répondu qu’elle était une personne « convaincu qu’il peut être convenu des deux côtés« , avec la droite et avec la gauche, et que le projet d’Inés Arrimadas pour la formation est » cru « et a foi. Bal a rappelé que »Tout le monde peut apparaître dans les primaires du parti<< mais que la loi électorale de Madrid exige que tous les candidats soient enregistrés dans la région avant la clôture du recensement, et elle ne sait pas si tel est le cas de Contestí ou si elle continue d'être enregistrée comme résident des îles Baléares. en tout état de cause , avant l'appel électoral.

Bal a été prononcé comme ça après le propre Malena j’ai répondu qu’elle était prête à se présenter et il s’est assuré que pendant quelques jours et « de manière inattendue », il a reçu « suffisamment d’appels de membres de Ciudadanos et de personnes du sommet » pour l’encourager à se présenter à Madrid.

« Rien n’a été confirmé. Il n’y a pas de décision à cet égard. Je serais disposé à ce que le parti l’ordonne et me demande de le faire, bien sûr toujours avec loyauté à sa volonté. Je suis également conscient que ces élections vont avoir lieu. ont un coût très important, difficile à battre. Ce ne sera pas facile mais je suis honoré qu’ils m’ont demandé« , Il a dit.

J’ai répondu, co-fondateur d’Actúa Baleares, un parti qui s’est présenté en coalition avec Vox aux élections d’avril 2019, n’était que quelques mois à la Chambre basse, pendant la très brève treizième législature (de mai à décembre 2019). A quitté Vox en 2019 l’accusant d ‘ »extrémiste et anti-système » et a été réservé par Ciudadanos en octobre 2020.

Bien que certains dirigeants de Ciudadanos se soient mobilisés pour proposer une candidature alternative à celle d’Ignacio Aguado à la présidence de la Communauté, des sources à la direction assurent qu’elles soutiendront ce candidat s’il veut aller de l’avant car les délais sont très serrés et changer serait risqué.

Des sources citoyennes ont écarté la candidature de l’ancien conseiller Ange Garrido -qui était membre du Parti populaire et est devenu président régional après le départ de Cristina Cifuentes- ainsi que celui de Bal, qui prépare le processus primaire.

Les primaires pour élire le candidat de Ciudadanos aux élections de la Communauté de Madrid le 4 mai auront lieu dimanche ou au début de la semaine prochaine, et pour le moment seuls Aguado et un militant de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, ont déclaré publiquement votre intention de vous présenter.