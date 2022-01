Elle est Julia Fox, la nouvelle conquête de Kanye West

Par la suite, elle dessine des vêtements et lance avec succès une ligne de vêtements pour femmes appelée Franziska Zorro avec son amie Briana Andalor. En 2015, elle a travaillé comme modèle pour Playboy et a ensuite participé à des expositions en tant que photographe et peintre.

En tant que photographe professionnelle, elle a publié deux livres, l’un intitulé « Symptomatique d’une relation aigri : brûlures d’estomac / nausées » et l’autre intitulé « TSPT ».

Les films de Julia Fox

julia renard Il est devenu célèbre en 2019 grâce à ses débuts dans le film Uncut Gems, face à Adam Sandler, pour lequel il a été nominé pour un Newcomer Actor Award aux Gotham Awards 2019.

La célébrité a également écrit et réalisé Fantasy Girls, un court métrage sur un groupe d’adolescentes impliquées dans des scandales sexuels.

L’actrice de 31 ans est également connue pour ses rôles dans Day by Day (2020) et No soudain Move (2021).