Elle est Lauren Ridloff, le premier super-héros sourd de Marvel – The Chihuahua News – Entre les lignes

Cela fait trois ans, Lauren Ridloff a donné une interview qui s’est terminée avec l’actrice en train de réfléchir à ce qu’elle voudrait faire ensuite.

À l’époque, Ridloff n’avait qu’un rôle majeur à son actif, bien qu’acclamé. Il a joué dans une reprise à Broadway de « Enfants d’un Dieu inférieur« Une performance qui lui a valu une nomination aux Tony et a fait de Ridloff, alors ancien instituteur de 40 ans, une étoile montante.

Ridloff n’avait même pas nécessairement prévu d’être actrice. Au départ, j’aidais juste le réalisateur de « Children of a Lesser God », Kenny Leon, en tant que professeur de langue des signes. Pourtant, à l’époque, il avait de grandes attentes. S’adressant au New York Times en mai 2018, elle a déclaré qu’elle aimerait jouer un super-héros.

À la surprise de Ridloff, son souhait s’est réalisé. Dans « Eternals » de Chloé Zhao, Ridloff incarne le premier super-héros sourd de « l’univers cinématographique » de Marvel. Dans le film, que Disney ouvre en salles vendredi, Ridloff incarne l’un des 10 gardiens immortels aux côtés de Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie et Kumail Nanjiani.

C’était une manifestation », raconte Ridloff en riant. « À l’époque, je n’étais toujours pas sûr de vouloir continuer à jouer. Honnêtement, j’étais terrifiée. J’avais abandonné ma carrière d’enseignant et j’étais allé essayer d’être acteur, mais mon spectacle à Broadway prenait fin. Suivant? Puis-je même auditionner ? Je ne pensais pas qu’Hollywood était prêt pour une actrice sourde à l’époque, encore moins pour un super-héros sourd. »

« Eternals », dans lequel les anciens super-héros ont longtemps vécu en secret parmi les humains mais s’éveillent maintenant pour empêcher une apocalypse cosmique, cherche à étendre de nombreuses notions traditionnelles de super-héros. Pour la première fois dans 26 films à succès, une personne malentendante se tient aux côtés d’autres sauveurs puissants qui se battent pour sauver le monde.

Au début, j’admets que j’étais terrifié », a déclaré Ridloff dans une récente interview via Zoom depuis Los Angeles via un interprète en langue des signes. «Je pouvais à peine sortir du lit. J’étais tellement accablé par la responsabilité d’être le premier et le seul super-héros sourd. Comment puis-je commencer à représenter des personnes et une communauté ? »

Cependant, Ridloff a eu une révélation en courant, un passe-temps qu’elle considère comme la méditation. C’était un endroit approprié pour trouver de la clarté : dans le film, son personnage Makkari a une super vitesse, l’un des nombreux traits de caractère – un type blanc trapu dans les bandes dessinées – basé sur les propres caractéristiques de Ridloff.

J’ai réalisé quand j’ai commencé à parler de moi et quand j’ai commencé à utiliser des pronoms comme « je » au lieu de « nous » que c’est ainsi que je peux être mon moi le plus authentique. Je peux raconter ma propre histoire et je peux laisser les gens décider s’ils s’identifient à moi », explique Ridloff. « Avec cette compréhension, je me sens beaucoup plus à l’aise dans mon rôle. »

L’actrice de 43 ans, sourde de naissance, élevait principalement ses deux enfants avec son mari Douglas Ridloff lorsque son travail avec Leon a conduit à une lecture impromptue de « Les enfants d’un dieu inférieur ». Elle a depuis eu un rôle récurrent dans « The Walking Dead » et a joué de manière poignante une enseignante dans « Sound of Metal » l’année dernière.

En tant qu’enseignante de maternelle, laissez-moi vous dire que (ces enfants) sont un public difficile », explique Ridloff. «Ça devait être intéressant. Je devais raconter ces belles histoires. C’est la seule façon de les garder connectés. Je pense que c’est là que j’ai développé mes pouvoirs d’acteur. »

Ridloff a attiré l’attention de la directrice de casting de « Eternals », Sarah Finn, qui recherchait un large éventail d’artistes pour le film. Lorsque Ridloff a été contactée au sujet d’une rencontre avec Zhao et le producteur Nate Moore, elle ne savait pas pour quel film ou pour quel rôle ils l’envisageaient. Il dit que il pensait que « peut-être que je serais une femme en détresse, une sorte de victime, peut-être qu’ils me voulaient pour ‘Black Panther' ».

Source : Excelsior