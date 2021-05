Elle est l’un des accessoires d’Angelina Jolie lors de son divorce avec Brad Pitt

“Angie a un système de soutien strict composé principalement de son personnel de maison, de son frère, James, et une poignée d’amis très fiables. Elle et Ellen Pompéo Ils se connaissent depuis des années, mais ils se sont vraiment réunis pendant l’accouchement (à cause du coronavirus) car leurs enfants sont très proches », a déclaré l’informateur.

Lors du départ il y a deux mois, Angelina Elle était accompagnée du plus jeune de ses six enfants, Vivienne, tandis que Ellen il était avec l’aîné, Stella. C’est précisément la proximité entre les deux filles qui a conduit leurs mères à devenir également amies et plus que proches.

Début mars, Angelina Jolie et Ellen Pompeo, en compagnie de leurs filles, ont été vues en train de dîner au restaurant italien e. Baldi, à Beverly Hills. (The Image Direct / Le Groupe Grosby)

Pompeo a soutenu Angelina pendant les moments les plus difficiles de votre divorce avec Brad Pitt et ils coexistent constamment, même les consultés ont assuré qu’en ce moment Jolie considère l’actrice comme “faisant partie de sa famille” et quelqu’un à qui il pourrait “faire confiance à sa vie” sans aucun problème.

“Le divorce a été très difficile pour elle, à la fois émotionnellement et financièrement … mais elle a trouvé des moyens de faire face”, a expliqué la source, qui a également évoqué la vie amoureuse de Angelina, en disant qu’il veut terminer le processus de son divorce, qui dure depuis cinq ans, avant d’envisager de sortir à nouveau.