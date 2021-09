“Elle est malade, ses parents sont inquiets”

Ylénia padilla Il fait la une des journaux depuis des mois pour ses déclarations incendiaires sur les réseaux sociaux. Cette semaine, l’ex-concurrente de Gandía Shore est revenue sur le devant de la scène pour avoir insulté la ministre Irene Montero ou pour avoir critiqué l’entreprise dans laquelle elle a travaillé pendant des années, Mediaset.

“Je ne pense rien à ces personnages” telemierda “et” shitset “, je l’ai coupé de ma télé. Je l’ai vu parce que je travaillais là-bas, je facturais. Je ne perds pas mon temps à regarder ces ordures, je fais d’autres choses“, s’en est pris la jeune femme à un adepte dans l’un de ses directs Instagram.

L’ancienne candidate VIP de GH assure que Telecinco a tenté de la secourir cet été : “J’ai tous les messages ici. Ils m’ont appelé jusqu’en août pour lever l’audience de « Sauvez-moi » cette merde. Sais-tu ce que j’ai fait Bloquez-les tous.”

L’un des spectateurs de ce live était Belén Esteban, qui avant de se déconnecter a écrit un commentaire public disant “Je t’appellerai demain”. Le lendemain, Ylenia est revenue faire face à la caméra pour lancer à nouveau des fléchettes à gauche et à droite, y compris jusqu’à présent son amie Belén : “Belén Esteban est entrée dans l’émission en direct parce que quelqu’un de Telecinco lui avait dit, pour me contraindre, parce qu’aujourd’hui il ne m’a pas appelé ni écrit.”

Ce mercredi, Sauve-moi a abordé la question pour la première fois, rompant ainsi le long silence de Telecinco vis-à-vis de son ancien collaborateur. “Ylenia Padilla est devenue une parfaite inconnue même pour son public”, a déclaré Jorge Javier Vázquez au début de l’émission, en plus de se demander “qu’est-ce qui ne va pas avec Ylenia Padilla ? Pourquoi dégage-t-elle tant de haine et de ressentiment ? ces attaques injustifiées contre tout et tout le monde ?”

Belén Esteban a avoué en direct avoir appelé Ylenia mais n’a reçu aucune réponse. “C’est vrai que j’ai mis ‘Je t’appelle demain’, mais j’étais occupé toute la journée. Ils m’ont envoyé la vidéo dans laquelle elle parlait de moi, et ça m’a fait mal, mais je la connais. Je l’ai appelée et elle ne l’a pas pris. Je lui ai envoyé un audio, qui soit dit en passant, il ne l’a pas ouvert. Mais personne ne m’a dit d’aller à un spectacle en direct”, a expliqué le collaborateur.

“Je pense qu’elle est très impulsive, elle fait des choses et les regrette ensuite. Mais je ne vais pas dire du mal d’elle”, a déclaré Belén. Cependant, Kiko Matamoros a été plus dur avec elle après avoir vu que celui de Benidorm continuait à publier des tweets contre tout le monde en direct.

“Il a posté un tweet qui dit ‘Votre Matacocas a un nom. Yonky qui s’excuse pour la drogue’. Écoute, je vais être respectueux parce que je pense que tu es malade, mais tu sais où nous avons été et les choses que nous avons faites“, a affirmé Matamoros.

Jorge Javier, de son côté, a assuré qu’il avait “beaucoup d’affection” pour Ylenia et que, s’il pouvait lui parler, il lui dirait”Arrête de te faire du mal“En outre, l’émission a déplacé Sergi Ferré à Benidorm pour essayer de parler avec les parents de la jeune femme, qui seraient très préoccupés par l’attitude de leur fille, car elle s’est glissée dans l’espace Telecinco, où l’on a parlé de manière voilée de La santé d’Ylenia.

« Je la vois comme très pure pour ce métier. Je pense qu’elle est trop sensible. Elle ne comprend pas les changements de chaise, je leur pardonne. En plus, il y a un problème qu’elle peut avoir, que je ne connais pas. dernière étape, elle avait besoin d’aide et elle était consciente, et Je lui ai donné les numéros de téléphone de qui pourrait l’aider“, a révélé María Patiño sans donner de détails.

“Ce programme dégénéré est ce qu’il fait, laisse-moi malade pour que tout le monde puisse me battre avec ça. Et ils parlent d’affection par peur. Que Dieu me sauve de ton amour”, a réagi Ylenia sur son profil Twitter.

