Elle est Regina Voce, la candidate qui représentera le Mexique dans Queen of the Universe – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans la compétition de dragsters Queen of the Universe, personne n’a besoin de se synchroniser pour survivre ; tous les concurrents doivent chanter de leur vraie voix et montrer qu’ils dominent la scène.

Regina Voce, la représentante du Mexique, se dit plus que prête à séduire le public.

Joué par l’acteur mexicain Anuar Kuri, qui a déjà travaillé au Cirque du Soleil, Voce est l’un des candidats au concours international de drag queen produit par RuPaul qui sera présenté jeudi sur la plateforme de streaming Paramount +.

« Elle est puissante, glamour, élégante, simple, attentionnée, amicale, intense, passionnée, et elle est très vivante dans l’instant et très spontanée », a déclaré Kuri, 40 ans, dans une interview par appel vidéo depuis Los Angeles dans laquelle elle a alterné entre sa personne et son caractère. En outre, il a ajouté que Voce est Scorpion tandis que Kuri est Lion.

Tout à fait conforme à la personnalité fougueuse de son signe du zodiaque, Voce portait ses cheveux et son maquillage dans des tons rouges combinés à des bijoux fantaisie étincelants dans l’interview.

Côté mode, son style est « polyvalent ». Dans ses premières scènes dans Reine de l’univers, il apparaît avec des cheveux noir de jais et une robe traditionnelle mexicaine avec des fleurs brodées en fil de soie de l’état du Chiapas, mais il a dit qu’en fonction des défis, il la changeait.

« Visuellement, je combine beaucoup. J’aime la mode, ça me fascine, alors j’essaie d’être dans la tendance », a-t-il déclaré. « J’essaie toujours d’être à mon meilleur parce que j’aime que visuellement, c’est impeccable. »

Vivre avec des participants de pays aussi divers que le Brésil, l’Inde et la France est venu naturellement à Voce, qui a déclaré avoir passé un bon moment lors de ses débuts sur scène.

« Je suis très habitué à l’environnement international », a déclaré Voce, notant que dans le cadre du Cirque du Soleil, Kuri a visité 65 pays avec des personnes de dizaines de nationalités différentes. « J’y étais très habitué, c’est plutôt mon univers. J’ai passé un merveilleux moment… J’aime la diversité ».

Pour le moment, il ne pouvait pas révéler s’il avait interprété une chanson de musique latine dans le cadre du concours, mais a déclaré qu’il essayait toujours de faire l’éloge de la musique en espagnol et régional.

Kuri a déclaré que l’art du travestissement est entré dans sa vie d’abord à cause de sa profession d’acteur, dans laquelle il a vécu avec de nombreux dragons, puis comme gay à cause de ses contacts dans la communauté. Finalement, elle a commencé à le faire sur certains projets de théâtre, profitant de sa voix aiguë, tandis qu’un petit ami qui faisait également du drag lui en a appris beaucoup sur l’art.

« Je suis tombé complètement amoureux », a-t-il déclaré. « Après l’avoir vu faire le tour du monde au Cirque du Soleil, je me suis dit ‘c’est mon truc, je dois faire du drag' ».

Kuri est le fondateur de la société AnDRAGjosas au Mexique. Pendant la pandémie, « méditant, solitaire, ennuyé et triste », il a dit qu’il pensait qu’il était temps de créer sa propre traînée après avoir aidé tant d’autres à créer leurs personnages.

Ses débuts en Reine de l’Univers le placent carrément dans les ligues majeures et devant un public avide de ce genre de compétitions. Mais il n’a pas grandi en regardant « Drag Race » de RuPaul.

« Au contraire, j’étais fan de bien d’autres choses, d’art, de beauté, de femmes, de ma mère. Regina Voce est pleinement inspirée par ma mère, une belle femme », a-t-il déclaré. « Ma mère a toujours été et est une femme puissante et forte. »

Il convient de noter que la mère de Voce est italienne, originaire de Milan, « parce que Milan est la ville de la mode et Regina est la super mode », a déclaré Kuri, dont la mère dans la vraie vie est libanaise. Ce que les deux partagent, ce sont leurs influences musicales et leur flair pour l’interprétation dramatique.

« Regina Voce a grandi en écoutant Lupita D’Alessio, Amanda Miguel, Rocío Banquells », a-t-il déclaré.

Voce, quant à lui, a souligné l’expérience de Queen of the Universe en tant qu’université en art.

Elle a déclaré: « J’ai beaucoup appris de tout le monde et de moi-même, bien sûr. »

Avec des informations de Cependant