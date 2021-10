« Elle est sortie avec l’enfant dans les bras en disant qu’elle s’était évanouie »

31/10/2021 à 13h00 CET

Un garçon de 9 ans a été retrouvé mort ce jeudi soir à Lardero, une ville située à cinq kilomètres de Logroño, après que plusieurs témoins aient affirmé avoir vu comment un homme a pris le mineur par tromperie, a détaillé la délégation gouvernementale à La Rioja.

Le détenu, qui Il a 54 ans, il est voisin de Lardero et de nationalité espagnole, était en probation depuis avril 2020, après avoir été condamné pour le meurtre et l’agression sexuelle d’une jeune femme, qu’il a poignardée à 17 reprises en 1998 à Logroño, cinq ans après avoir été condamné pour une autre agression sexuelle.

Le crime a choqué les habitants de cette ville de la Rioja, alors que certains témoins ont affirmé que lorsqu’ils ont localisé le détenu de 54 ans à la porte de sa maison, « il est sorti avec l’enfant dans les bras en disant qu’il s’était évanoui et qu’il je l’avais trouvé là », selon ‘El Diario Vasco’.

Cela n’a pas convaincu l’un des témoins, qui a pu vérifier que l’enfant était déjà inconscient

La présence du détenu, Francisco Javier AlmeidaDans ce quartier, il avait déjà éveillé les soupçons de certains parents du quartier. Comme l’a expliqué une autre des personnes qui ont aidé à rechercher le mineur une fois sa disparition connue, il a assuré que la Police avait déjà des preuves que quelque chose pouvait arriver. « Je me suis appelée il y a quelques jours parce qu’ils ont essayé d’emmener ma fille », a déclaré cette femme.

« Il me semble fatal qu’ils laissent vivre un ex-détenu ici, à 200 mètres d’une école, d’un parc, et où il y a beaucoup d’enfants », a déclaré cette mère, qui a déclaré que « nous avons peur, bouleversée, et nous pensons il n’y a ni justice ni protection ». « Le pire, c’est de laisser un meurtrier et un violeur en cavale, après avoir alerté la police », a-t-il souligné.

En probation

Le détenu, Francisco Javier Almeida, 54 ans, est un résident de Lardero et a une histoire de agression sexuelle en 1993, pour laquelle il a été condamné à 7 ans de prison, et pour meurtre et agression sexuelle, en août 1998, condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans.

Comme l’a confirmé la délégation gouvernementale, il a été transféré d’une autre prison au centre pénitentiaire de Logroño et a obtenu le Liberté conditionnelle le 8 avril 2020. La peine a expiré le 17 août 2023.

Le fait qu’il était en probation a provoqué l’indignation de nombreux parents locaux. Milagros Spain, dont le fils a joué dans le parc de Villa Patro et est allé à l’école du même nom, a indiqué dans des déclarations à Europa Press qu’il ne comprend pas « qu’ils sortent cet homme, qui, d’ailleurs, n’a pas fini sa peine, qui avait 30 ans, alors Je ne sais pas qui a décidé que j’étais prêt à sortir, qu’on a déjà vu que non », a-t-il souligné.

Cette voisine de Lardero a souligné que « quelle coïncidence qu’elle soit venue habiter devant une école! », Et « elle a déjà essayé de prendre deux autres filles ». Il a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi on ne lui avait pas prévenu qu’il viendrait habiter ici, ou « pourquoi on ne lui a pas mis de bracelet télématique », parce que c’était un « prédateur ».

En effet, l’Espagne connaissait la précédente victime -l’agent immobilier, assassiné en 1998 à Logroño- du meurtrier présumé de Lardero, car « il vivait dans le même immeuble que lui, et J’étais obsédé par elle« En fait », elle a pris rendez-vous avec lui pour acheter l’appartement, il l’a violée et poignardée « et » c’était horrible.