Elle est subie par une personne sur trois et ce qui nous fait le plus mal c’est…

Selon les données de la Société espagnole de neurologie (SEN), en Espagne, 32 % de la population adulte souffre d’un certain type de douleur. Et 11% souffrent de douleur chronique, c’est-à-dire qu’ils souffrent d’au moins une affection douloureuse qui dure plus de six mois.

De plus, 5% de la population adulte manifeste des douleurs au quotidien. Et cela a des implications importantes, une grave affectation physique et psychologique dans la vie de tous les jours et une grande impact sur la qualité de vie de ceux qui en souffrent.

Chaque douleur est différente

Comme l’explique le médecin Alan Luis Juárez-Belaúnde, coordinateur du groupe d’étude sur la douleur neuropathique de la Société espagnole de neurologie (SEN), « il existe différents types de douleur que nous incluons traditionnellement dans trois grands groupes » :

« La douleur nociceptive, qui est causée par l’activation des récepteurs de la douleur en réponse à un stimulus. » En d’autres termes, il s’agit de la douleur que nous ressentons lorsque nous nous blessons, qu’une partie de notre corps s’enflamme, que nous souffrons d’une maladie, etc. une douleur pathologique, puisqu’elle n’a aucune utilité comme mécanisme d’alerte ou de défense », explique l’expert.Une douleur aux conditions mixtes des deux précédentes.

Diverses études menées en Espagne indiquent également qu’environ 30 % de la population déclare avoir souffert de douleurs au cours des dernières 48 heures, plus de 40 % au cours de la dernière semaine et près de 80 % au cours des six derniers mois.

De plus, tant sa prévalence que son intensité sont plus élevées chez la femme et augmentent avec l’âge des patientes.

Maux de tête, le plus fréquent

« Nous sommes donc confrontés à un symptôme très courant, qui représente 50% des visites en soins primaires et, puisque le système neurologique est le point de départ et d’arrivée de la douleur, également des consultations en neurologie », ajoute le Dr Juárez-Belaúnde.

«En Neurologie, la douleur reconnue comme la première cause de fréquentation de nos consultations externes est mal de tête, bien qu’il puisse également s’exprimer dans presque toutes les pathologies neurologiques : neuropathies, troubles démyélinisants, maladie de Parkinson, démences, dans certains syndromes épileptiques, dans les maladies cérébrovasculaires, les traumatismes crâniens, les processus tumoraux, les encéphalopathies, entre autres », explique le neurologue.

3 millions d’Espagnols souffrent de douleurs neuropathiques

« Mais on estime également que 25 % des consultations pour douleur en soins primaires peuvent être liées à des patients souffrant de douleurs neuropathiques. »

Comme nous l’avons vu précédemment, la douleur neuropathique est causée par un dysfonctionnement du système nerveux qui fait que certains stimuli sont interprétés comme douloureux alors qu’en réalité ne le sont pas.

Le SEN estime que jusqu’à 3 millions d’Espagnols peuvent souffrir de ce type de douleur. Une douleur qui, en raison de ses caractéristiques physiopathologiques et de l’absence de réponse de plus de 50 % des patients au traitement initial, a tendance à devenir chronique.

Cela signifie que jusqu’à 77% des patients peuvent en souffrir pendant plus de 3 mois et 65% présentent des symptômes résiduels un an après le début de la douleur.

« La douleur neuropathique ou mixte qui devient elle aussi chronique, est celle qui implique généralement un plus grand effort de prise en charge par le spécialiste. Malgré le fait que ces dernières années un grand progrès a été fait dans son traitement, à de nombreuses reprises, ceux-ci ne sont pas bien tolérés par le patient, ou l’adhésion thérapeutique est perdue en raison de différents facteurs, ou même la douleur devient réfractaire à tout type de traitement. , » explique le Dr Alan Luis Juárez.

Pire douleur

A la fois du fait de la difficulté du traitement, de son énorme complexité physiopathologique et de la manière intense dont les patients le vivent, la douleur neuropathique est considérée comme l’une des pires douleurs.

Son influence est telle que tant les sphères physiques, psychologiques ou fonctionnelles sont touchées dans la vie quotidienne de 85 % des patients.

En outre, il est décrit qu’environ 70% des personnes touchées par cette maladie peuvent avoir un certain type de trouble psychiatrique, en particulier le type anxieux-dépressif, des troubles du sommeil et même une fatigue chronique.

La douleur chronique ne cesse d’augmenter

D’autre part, en raison de l’augmentation de l’espérance de vie de la population espagnole, la prévalence de la douleur chronique, en particulier la douleur neuropathique chronique, augmente.

La multimorbidité Elle est particulièrement liée à ce type de douleur et environ 88 % de la population âgée présente ces caractéristiques : avec des troubles de l’humeur tels que la dépression et l’anxiété, l’obésité, le diabète sucré, les troubles cardiovasculaires et pulmonaires et le cancer, parmi les plus fréquents.

De plus, bien que dans les douleurs difficiles à gérer, l’association de deux ou plusieurs lignes de traitement spécifiques est nécessaire, avec un soulagement dans seulement 50% des cas, souffrant de comorbidités diverses rend difficile ou empêche leur action adéquate en augmentant les effets indésirables. .

La pandémie a augmenté la douleur

De plus, la pandémie n’a pas du tout contribué à améliorer le panorama en matière de douleur chronique. Il existe de nombreux patients souffrant d’une douleur particulière, risquant de devenir chronique, qui n’ont pas été correctement pris en charge.

Par conséquent, on estime que dans les études futures, une augmentation de la chronologie et de la prévalence de la douleur sera observée. La Société espagnole de la douleur, il y a quelques mois, soulignait que la situation de confinement de l’an dernier a généré que 59,4 % des personnes vivant avec des douleurs chroniques en Espagne, ils ont présenté une aggravation de leur état.

« Bien que nous en apprenions encore sur les conséquences de la pandémie dans ce domaine, il semble que le Covid-19 ait généré, comme d’autres séquelles neurologiques plus connues, atteinte de la douleur neuropathique», souligne le docteur Alan Luis Juárez.

«Nous estimons une présentation peut-être sous-diagnostiquée de ce type de douleur dans 2,3% des stades subaigus de la maladie et une preuve représentative de présentation de douleur neuropathique, de même, dans les états reconnus comme post-Covid et Covid persistant, à l’heure actuelle. C’est quelque chose que nous étudions depuis notre groupe d’étude avec le groupe de travail sur la douleur neuropathique de la Société espagnole de la douleur », souligne le neurologue.