Elle est Teresa Ruiz, la Mexicaine qui travaillera avec Mel Gibson à Hollywood

Selon le journal américain The Hollywood Reporter, parmi les noms communs de ceux qui composeront l’équipe de travail derrière le film qui portera le titre de Father Stu, il y a le célèbre acteur Mel Gibson, qui jouera le père de Stuart Long, et sa partenaire, Rosalind Ross, qui a écrit le scénario et fera également ses débuts en tant que réalisatrice.

L’actrice et productrice Teresa Ruiz jouera la petite amie du protagoniste, c’est pourquoi, via Instagram, elle a publié une capture de la note dans le journal américain suivie du message “Incroyablement excitée!”

La jeune femme a également joué aux côtés de Jennifer López et Antonio Banderas dans le film Bordertown, dans lequel l’histoire raconte les fémicides de Ciudad Juárez. Ce film a également été approuvé par Amnesty International. En outre, il a participé à des films tels que Tlatelolco de Carlos Bolado, ainsi qu’à Cantinflas, où il a joué Meche Barba, et à Colosio: El Asesinato.