Elle est tout ça : ce que les acteurs du film de 1999 font maintenant

Gabrielle Union (Katarina “Katie” Darlingson)

En tant que Katarina “Katie” Darlingson, l’une des meilleures amies de Taylor, Gabrielle Union a fait ses débuts au cinéma dans She’s All That. Un an plus tard, l’actrice a trouvé son rôle phare dans Bring It On en 2000. Union a également joué dans Deliver Us From Eva, The Brothers, Daddy’s Little Girls, Bad Boys II, Cradle 2 the Grave, Top Five, Cadillac Records, City of Angels, Almost Christmas, Sleepless, Breaking In et les films Think Like A Man . Ses autres crédits cinématographiques notables incluent Love & Basketball, 10 Things I Hate About You, Two Can Play That Game, Breakin’ All The Rules, Running with Scissors et Girls Trip.

De plus, à la télévision, Gabrielle Union a joué le rôle-titre dans Being Mary Jane de BET. Elle a également joué dans Spectrum’s LA’s Finest, qui a été annulé en octobre dernier. Union avait auparavant des rôles récurrents dans FlashForward, 7th Heaven et Night Stalker. Ensuite, elle jouera dans Disney + Moins cher à la douzaine, La trouvaille parfaite et L’inspection.