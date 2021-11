Elle Fanning et Nicholas Hoult ont la grande « séance de thérapie »

Il n’y a aucun doute que Elle s’évente et Nicolas HoultLes personnages de The Great auraient pu bénéficier d’un moment de rencontre avec un thérapeute.

Et tandis que Tony McNamaraLa série Hulu n’est vraie qu’occasionnellement, l’écrivain a apparemment trouvé plus intéressant de laisser Catherine et Peter mijoter leurs problèmes, tout comme les membres de la famille royale devaient le faire à l’époque.

Alors, les stars de The Great se sont assises avec E! News pour une « séance de thérapie », comme Elle l’appelait, et a dévoilé ce qui se passait vraiment dans la tête de leurs personnages.

En commençant par Catherine, Elle a révélé que la future maman n’est pas si captivée par son fils Paull’arrivée imminente. L’actrice a comparé son enfant à naître à une « bombe à retardement » qui menace son nouveau poste d’impératrice de Russie.

« Elle le considère en quelque sorte comme une pièce politique et non comme si ce serait son futur bébé. Elle n’est pas très maternelle », a expliqué Elle. « Elle utilise en quelque sorte ce pouvoir comme ‘D’accord, j’ai autant de mois avant la naissance du bébé pour changer une grande partie du pays parce qu’après qu’il soit sorti, [Peter] pourrait même ne pas se soucier de moi et essayer de me tuer. ‘ »