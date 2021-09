Elle King accueille un bébé arc-en-ciel avec son fiancé Dan Tooker

Elle King est officiellement maman ! L’auteur-compositeur-interprète de 32 ans a récemment accueilli son bébé arc-en-ciel avec son fiancé Dan Tooker. La naissance du petit est survenue après que le couple a précédemment révélé qu’il avait tragiquement subi la perte de deux grossesses.

La nouvelle de l’arrivée du petit a été annoncée mercredi 1er septembre par le célèbre père du chanteur de “Ex’s & Oh’s”, Rob Schneider, qui a partagé la nouvelle sur Instagram. Dans un post, le comédien de 57 ans a écrit : “LE MONDE EST JUSTE ENTRE 8,1 LIVRES EN MIEUX !! FÉLICITATIONS ELLE ET DAN !! AMOUR, GRANDPA ROBBIE.” Scheider a partagé la publication avec une illustration de bande dessinée d’un bébé dans une voiture avec les “félicitations!” écrit en dessous, a rapporté le Daily Mail. L’image était toute bleue, suggérant apparemment que King et Tooker sont les fiers parents d’un petit garçon. Cependant, l’ancienne star de Saturday Night Live a par la suite supprimé le message, et ni King ni Tooker n’ont partagé la nouvelle sur leurs propres comptes de médias sociaux.

King et Tooker ont annoncé pour la première fois en mars qu’ils attendaient. Dans une publication Instagram présentant des images d’échographie de leur enfant à naître, King a écrit : “Eh bien, nous avons fait quelque chose ! Moi et [Dan Tooker] fait un peu humain ! Nous sommes très heureux de partager la nouvelle que nous sommes enceintes. » Elle a poursuivi en révélant que « ce bébé miracle survient après deux très grosses pertes. C’est une expérience terrifiante et extrêmement douloureuse pour tout le monde. Mais le soleil se lève toujours, et je n’ai jamais vraiment lâché prise pour laisser l’univers décider quand j’étais prête. pour garder espoir. Elle a écrit : « Je vous le dis, nos bébés arrivent. Et je t’aime. Ce que les femmes traversent au cours de ce voyage font de nous rien de moins que des GUERRIERES. Alors merci pour vos prières et votre amour pour notre grossesse à haut risque !”

Un mois plus tard, la chanteuse a fait ses débuts avec son baby bump lors des Academy of Country Music Awards 2021. King a ouvert la cérémonie aux côtés de Miranda Lambert avec une interprétation de leur chanson “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”. Vêtu d’une combinaison scintillante à franges bleues, le baby bump de King était pleinement exposé tout au long de la représentation.

King et Tooker, un tatoueur, se sont fiancés en octobre 2020 à l’occasion de leur premier anniversaire. En annonçant la nouvelle, King a révélé: “Nous avons monté à cheval sur une montagne pour aller à l’orpaillage.” Bien que King ait déclaré qu’elle avait une bague dans sa poche pendant le voyage et qu’elle prévoyait de proposer, Tooker, qu’elle appelait son “âme soeur”, a finalement “m’a battu au poing et m’a proposé exactement de la même manière. Alors je me suis immédiatement mis à terre. sur mon genou aussi.” Le couple n’a pas encore confirmé la naissance de leur bébé.