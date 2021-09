Elle King accueille un petit garçon avec son fiancé Dan Tooker : découvrez son nom

in

Un mois auparavant, la chanteuse country avait annoncé qu’elle et Dan attendaient, en écrivant sur Instagram : “Nous sommes très heureux de partager la nouvelle que nous sommes enceintes. Cette nouvelle vient avec beaucoup de peur, et j’espère que toutes les mères- être, en quelque sens que ce soit, sachez que j’essaie d’être très sensible.”

“Vous voyez, ce bébé miracle arrive après deux très grosses pertes”, a-t-elle poursuivi. “C’est une expérience terrifiante et extrêmement douloureuse pour tout le monde. Mais le soleil se lève toujours, et je n’ai jamais vraiment lâché prise pour laisser l’univers décider quand j’étais prête. Je me souviens que chaque annonce de grossesse m’a semblé être un poignard.”

Elle a offert des mots d’encouragement à ceux qui ont vécu des expériences similaires, exprimant: “Je veux être très délicat et VOUS dire! Que bientôt maman, qui a peut-être eu une perte ou qui a eu des problèmes de fertilité, je vous le dis, nos bébés viennent. Et je t’aime. “

“Ce que les femmes traversent au cours de ce voyage ne font de nous rien de moins que des GUERRIERES”, a-t-elle conclu. “Alors merci pour vos prières et votre amour pour notre grossesse à haut risque!”