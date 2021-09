Elle King partage une photo de sa mère en train de cuisiner du placenta après la naissance de son fils

in

Elle roi se sent très chanceux d’avoir une maman et une doula tout en un.

Un jour après avoir annoncé la naissance de son fils Chanceux levi tucker, l’auteur-compositeur-interprète est revenu sur Instagram avec un cri sincère à roi de Londres. La photo d’accompagnement montrait Londres préparant le placenta d’Elle pour la consommation, qui, selon certains, a des effets bénéfiques sur la santé des nouvelles mamans.

“Post d’appréciation ! Ma mère, l’ange de tous les anges est la meilleure doula de tous les temps !” Elle jaillit. “Je parlerai de mon histoire de naissance quand je serai prête… mais cette personne est ma meilleure amie. Elle nous a aidés à préparer toute la maison et même si Lucky a fini par accoucher du ventre, elle a été ma doula tout au long du processus , et plus important encore, elle était la meilleure maman que je pouvais demander. “

L’interprète de “Ex’s & Oh’s” a poursuivi: “On la voit ici en train de cuisiner mon placenta pour l’encapsuler pour tous les avantages incroyables! Je t’aime @pushlovedoula! Nous n’aurions pas pu faire cela sans vous!”