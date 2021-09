Elle l’a fait ! Emma Raducanu devient la première femme britannique à remporter un tournoi majeur en 44 ans alors qu’une adolescente bat Leylah Fernandez pour remporter l’US Open et cimenter le nom de la prochaine superstar du tennis

in

Emma Raducanu a accompli l’une des plus grandes réalisations sportives de tous les temps en remportant l’US Open à seulement 18 ans.

L’adolescente – remarquablement qualifiée pour le tournoi – a produit la performance de sa courte carrière pour vaincre Leylah Fernandez 6-4, 6-3 et devenir la plus jeune femme britannique à remporter un tournoi majeur en 44 ans.

Sans aucun doute le plus grand moment de la carrière de Raducanu jusqu’à présent

Le jeune de 18 ans est entré dans l’histoire

Déchirant le livre des records, Raducanu est devenue la première grande gagnante britannique depuis que Virginia Wade a remporté Wimbledon en 1977.

Incroyablement, elle n’a perdu aucun set en route vers la finale et n’a perdu que 34 matchs en sept matches.

Deux mois après avoir fait irruption sur la scène à Wimbledon, classée 361e au monde, un mois après avoir obtenu ses résultats au niveau A et 13 jours après son entrée en qualifications à New York, la jeune femme de 18 ans a désormais scellé l’une des réalisations sportives les plus remarquables. de tous les temps.

Trois grandes stars du tennis ont tendu la main à Raducanu

L’adolescente remportera un prix en argent de 1,8 million de livres sterling – plus de huit fois ses revenus de carrière actuels – ainsi que 2 000 points de classement, ce qui la fera passer de son classement actuel de 150 à 23.

Raducanu a pris le meilleur départ, tenant le service avec confiance dans le match d’ouverture, puis saisissant sa sixième occasion de marquer 2-0.

Mais Fernandez s’est débarrassée de ses nerfs pour riposter directement, les deux jeunes femmes montrant immédiatement pourquoi elles avaient tout conquis avant elles à New York.

Chaque ralliement a été durement disputé, aucune femme n’a esquivé l’opportunité de porter le premier coup mais lisant les jeux de l’autre d’une manière qu’aucun de leurs adversaires précédents n’avait réussi.

Les deux joueurs ont un énorme avenir dans le jeu

Un retour brillant de Raducanu – probablement le coup du tournoi – a amassé deux points de set lors du 10e match.

Fernandez a sauvé les deux et un troisième, mais à sa quatrième occasion, l’adolescente britannique a percé un coup droit sur la ligne pour le prendre 6-4.

Raducanu a de nouveau menacé de rompre pour une avance de 2-0 dans le deuxième set, seulement pour Fernandez de mettre sa déception derrière elle et d’économiser trois balles de break.

La Canadienne a ensuite cassé le service pour mener 2-1, mais Raducanu est revenue avec ce qui s’est avéré la pause décisive du match.

Le ciel est la limite pour Raducanu

Une série de quatre matchs consécutifs l’a amenée au bord de la victoire, mais Fernandez n’a pas terminé, sauvant deux balles de match pour forcer Raducanu à essayer de le servir.

Pour ajouter à la tension, la joueuse britannique a été contrainte de prendre un temps mort pour blessure après s’être effleurée la jambe en glissant vers le ballon, au grand dam de Fernandez.

Raducanu a sauvé la balle de break, et une autre, avant d’évoquer sa troisième balle de match. Et cette fois, elle l’a pris – avec un as, scellant une victoire phénoménale 6-4 6-3.

Raducanu a dû prendre un temps mort avant de gagner

Tim Henman a soutenu Raducanu pour ajouter plus de titres du Grand Chelem à sa première victoire à l’US Open.

“Ce qu’elle a accompli, le deuxième grand chelem et la façon dont elle s’y est prise, elle en gagnera plus, elle est si bonne”, a-t-il déclaré à Amazon Prime.

«Ce n’est pas un feu de paille ou un conte de fées. Elle joue dans le top cinq du tennis.

« Son monde va être bouleversé mais elle a de bonnes personnes autour d’elle. Ce sera un sacré tour si elle peut rester sans blessure. »

Des politiciens de tous les partis ont ajouté leurs voix à la montagne de soutien en ligne pour la star du tennis britannique Emma Raducanu.

Le Premier ministre Boris Johnson a tweeté : « Quel match sensationnel ! Toutes nos félicitations à @EmmaRaducanu Vous avez fait preuve d’un talent, d’un sang-froid et d’un courage extraordinaires et nous sommes tous extrêmement fiers de vous.

Alors que le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que Raducanu nous avait « rendus si fiers ».

Le présentateur de télévision Piers Morgan, quant à lui, a qualifié Raducanu de “champion” et a déclaré que sa victoire était “l’une des plus grandes réalisations de l’histoire du sport britannique”.