Elle Macpherson donne une vision honnête d’être dans Friends après la réunion ⋆ .

Elle Macpherson devient nostalgique de son passage sur Friends (Photo: .)

Elle Macpherson a partagé ses sentiments sur son apparition sur Friends en tant que guest star après que ses stars se soient réunies pour une réunion spéciale unique sur HBO Max.

Ses six stars : Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc, ont été réunies pour l’émission spéciale télévisée afin de se remémorer et de révéler les secrets des coulisses.

Elle a partagé quelques photos de son histoire d’amis sur Instagram en demandant aux fans ce qu’ils pensaient de la réunion.

Le mannequin a joué la danseuse Janine Lecroix, la colocataire et amoureuse de Joey (Matt LeBlanc), pour une poignée d’épisodes qu’elle a décrits comme “l’une des meilleures expériences de ma carrière”.

Elle a également fait l’éloge des acteurs principaux, ajoutant qu’elle était “honorée” d’être apparue à leurs côtés.

‘Qui a vu la réunion d’amis sur @hbomax ? Être invité à rejoindre l’équipe pour un arc amusant de 7 épisodes en tant que petite amie de Joey, Janine, a été l’une des meilleures expériences de ma carrière.

« Travailler en ensemble avec ce groupe d’acteurs talentueux était phénoménal. Mon temps passé avec eux est vraiment mémorable et je me sens honoré d’avoir eu la chance de travailler sur une production aussi emblématique avec une équipe brillante à la fois à l’écran et dans les coulisses.

La star de la mode avait précédemment avoué qu’elle regrettait son apparition dans Friends, révélant qu’elle ne l’aurait pas fait si elle avait su à quel point cela finirait par devenir un succès.

Elle a déclaré à TV Week en 2016: ” Si j’avais su à quel point c’était important aux États-Unis ou combien de temps cela durerait à la télévision, je n’aurais peut-être pas choisi de le faire.

“C’était beaucoup de pression si vous le regardez de la manière dont cela durera 20 ou 30 ans.”

Elle, qui est toujours reconnue pour avoir joué Janine, a ajouté que NBC avait proposé de lui donner un scénario plus long, mais elle l’a refusé car elle vivait à Londres à l’époque.

