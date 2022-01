« Elle ne mérite pas d’être une fille préférée de Madrid »

01/03/2022

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), estime que l’écrivain Almudena Grandes ne mérite pas d’être la fille préférée de la ville dans laquelle il est né et décédé le 27 novembre, et considère que C’est le résultat de « la faiblesse » de la gauche qui a été incluse comme point du pacte budgétaire que Cibeles a conclu avec le Groupe Mixte.

Almeida l’a dit dans une interview publiée ce lundi dans OKdiario qui est très critiquée sur les réseaux sociaux, au point qu’Almudena Grandes est devenue une tendance sur Twitter.

Dans la vidéo de l’interview, le maire et porte-parole national du PP rappelle que quand l’écrivain est mort le gouvernement municipal -formé par PP et Ciudadanos- a voté en séance plénière contre le nom de sa fille préférée, tout comme Vox, bien que la coalition ait voté en faveur de lui donner une rue.

Interrogé dans l’interview sur une phrase d’Almudena Grandes selon laquelle « chaque matin, je tirais sur deux ou trois voix qui me rendent fou », Almeida qualifie ces mots de « regrettables », tout en soulignant que « C’est une personne qui a eu une carrière, qui a eu des prix littéraires et qui était également liée à Madrid. »

« Honnêtement je dis, je ne l’aurais pas fait si c’était eux, parce que Je ne pense pas qu’Almudena Grandes devrait être la fille préférée d’un accord budgétaire, mais ce n’est pas un échantillon de notre faiblesse, c’est un échantillon, à mon avis, de la faiblesse argumentative de la personne qui la soulève, qui veut imposer Almudena Grandes pour approuver certains budgets », poursuit le conseiller.

Il fait référence au fait que le Groupe mixte, composé actuellement de trois conseillers dissidents de Más Madrid qui travaillent sous le label Recupera Madrid et qui sont proches de l’ancienne maire Manuela Carmena, inclus dans le pacte pour exécuter les budgets 2022 pour nommer le écrivain fille préférée.

Derrière cela, Almeida a insisté sur le fait que dans la négociation des budgets « il faut faire un bilan et une pondération ». « Donc, si je peux baisser les impôts à 700 000 recettes IBI et qu’Almudena Grandes est une fille préférée, je crois que les Madrilènes préfèrent baisser les impôts », est l’un des exemples qu’il donne.

Les députés du PSOE et de Podemos le censurent

Pour sa part, députés de la PSOE Oui Unis nous pouvons ont inculpé ce lundi le maire de Madrid.

Ses déclarations ont déjà reçu une réponse de divers députés du PSOE, comme José Saragosse, qui a barré Almeida pour « mauvaise personne », ou Andrea Fernández, député de León et secrétaire de l’Égalité de l’exécutif du PSOE, qui l’a qualifié de « misérable ».

Almeida est une mauvaise personne.

Sans plus. pic.twitter.com/rwPDGLOn0O – José Saragosse (@J_Zaragoza_) 3 janvier 2022

« Avec une famille encore brisée par la douleur, le maire de Madrid dit qu’Almudena Grandes ne méritait pas d’être la fille préférée de Madrid et qu’elle ne l’a accepté que pour avoir des budgets. Il s’agit d’être un politicien misérable et une personne méprisable« Fernández a écrit sur son compte Twitter personnel.

Dans le même ordre d’idées, le porte-parole de United We Can in Congress, Pablo Echenique, considère comme « un signe distinctif de la nouvelle (ultra) droit trumpiste » d’exposer, comme l’a fait selon lui Almeida, son « immoralité avec pétulance vantarde. » « De cette façon, ils attirent le vote de ceux qui aiment haïr leur voisin et leur donnent la permission publique de haïr ouvertement, en le montrant et en montrant leur poitrine », a-t-il ajouté.

J’ai lu de petites déclarations du maire à propos de @AlmudenaGrandes. Il devrait nous traiter les Madrilènes avec plus de dignité. S’il se sent traître envers ses amis d’extrême droite, le voilà. Merci à Madrid et au conseil municipal d’avoir nommé la fille préférée d’Almudena. – Luis García Montero (@lgm_com) 3 janvier 2022

Dans le même réseau social, la députée du groupe confédéral Gloria Elizo, troisième vice-présidente du Congrès, a commenté que « Madrid ne mérite pas un maire effrayé qu’il a besoin de s’agenouiller et de s’excuser devant les égouts du pouvoir… ».

. @ MADRID ne mérite pas un maire effrayé qui doit s’agenouiller et s’excuser devant les égouts du pouvoir… pic.twitter.com/1sF3Qrr0Ov – Gloria Elizo (@GloriaElizo) 3 janvier 2022