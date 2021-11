Elle poignarde son petit ami et un ami après avoir fait un plan à trois chez elle à Murcie

11/06/2021 à 08:51 CET

Ana Lucas

Ongle Une femme de 44 ans a été condamnée à des peines pouvant aller jusqu’à sept ans de prison pour poignarder son petit ami et un ami des deux dans une maison de Murcie, où ils étaient montés en trio après avoir fait la fête à Atalayas.

La femme, ressortissante colombienne et sans casier judiciaire, a été arrêtée par la police le jour même des faits et envoyée par le tribunal des gardes en prison provisoire, où elle est restée deux semaines. Elle a été libérée avec des charges et une ordonnance restrictive de son ancien ami. Maintenant, c’est son procès, dans lequel sa défense a demandé l’acquittement : il a dit qu’il avait bu beaucoup d’alcool et c’est pourquoi il a fait ce qu’il a fait. Les victimes ont souligné à cet égard qu’elles étaient toutes ivres, alors qu’elles étaient « plus conscientes du sexe que de l’alcool », comme en a témoigné l’ami qui a été agressé devant le tribunal.

L’homme agressé renonce à engager des poursuites contre l’agresseur, qu’il dit être « un morceau de pain »

Les faits considérés comme avérés ont eu lieu en janvier 2017, lorsque l’accusée et son petit ami ont rencontré un ami dans une boîte de nuit et de là, ils ont décidé de monter chez le couple, pour continuer la fête. Avant, ils passaient par un magasin pour acheter des noix et cinq litres de bière. Une fois au sol, les trois personnes ont fait un trio, comme elles l’avaient fait auparavant, et à la fin de l’acte sexuel, ils ont commencé à se battre, par jalousie. La petite amie a commencé à reprocher à son partenaire ce qui s’était passé et a également fustigé son amie, qu’elle a insultée avec des qualifications de « salope ». À un moment donné, la femme a attrapé un couteau de cuisine à lame de 21 centimètres et a poignardé l’homme dans le dos. Il s’en prend alors à l’autre jeune femme : il a poignardé le pistolet dans sa poitrine. Des agents de la police nationale se sont rendus sur les lieux et ont trouvé la femme blessée allongée sur le sol, à moitié nue et ensanglantée. La police a également trouvé le couteau, des taches de sang sur le sol de la chambre et des bouteilles de boissons alcoolisées.

Lorsqu’il condamne la femme, le tribunal tient compte de la « forte conditionnement passionné, soudain et imprévisible« De ceux qui ont été emprisonnés. Le tribunal provincial de Murcie, lors de la condamnation, souligne la » colère « qui a envahi l’accusé » d’une manière jamais vue auparavant pour des actes similaires « , car dans les trios précédents, il n’y avait jamais eu de conflit.

La Chambre souligne en effet que faire un trio n’est en aucun cas « répudiable », ainsi que que « la réalité sociale espagnole actuelle admet, en termes généraux, cette forme de pratique sexuelle consensuelle commune entre adultes et pleine de liberté personnelle. . « . En plus de la peine de sept ans de prison, il doit dédommager son ancien ami de 10 275 euros. Le petit ami n’a pas pris de mesures contre la femme : il a affirmé qu’il n’avait rien réclamé ni voulu aucun mal pour elle. En fait, il a assuré à l’audience que elle est « un morceau de pain ».