Elle prétend que Brian lui a attrapé le visage, l’a grattée

Lire du contenu vidéo

Service de police de Moab

Gabby Petito a dit à un policier de l’Utah que Brian Blanchisserie l’a frappée lors de leur dispute du 12 août à Moab, mais est ensuite revenue rapidement et a déclaré qu’il lui avait en fait attrapé le visage après qu’elle l’ait frappé en premier.

De nouvelles images de caméra corporelle d’un deuxième officier de police jettent un nouvel éclairage sur l’incident, au cours duquel Gabby et Brian ont été séparés après que des flics ont été appelés parce qu’ils ont été vus en train de se battre en public.

La nouvelle vidéo est beaucoup plus audible que celle publiée plus tôt… et celle-ci fournit un compte rendu beaucoup plus détaillé de Gabby… les moments clés peuvent être clairement entendus.

L’officier remarque diverses marques sur Gabby – sur son visage et son bras, et demande doucement ce qui s’est passé.

Écoutez par vous-même – quand le flic demande sans ambages à Gabby si Brian l’a frappée, elle dit “Je suppose, oui, mais je l’ai frappé en premier.” Elle explique ensuite qu’il lui a attrapé le visage et montre comment son ongle a pu lui égratigner la joue.

Lire du contenu vidéo

Service de police de Moab

Gabby dit que Brian ne l’a pas frappée au visage, cependant.

Comme nous l’avons signalé… deux appelants au 911 a signalé que Brian avait frappé le visage de Gabby. Cependant, dans le rapport de police initial publié il y a quelques semaines… la police a écrit que Gabby et Brian ont affirmé qu’elle avait commencé à le gifler en premier, et il l’a attrapée au visage et l’a repoussée.

Lire du contenu vidéo

Service de police de Moab

Il y a une autre vidéo étrange … où 2 flics impliqués dans l’incident tentent de déterminer si cela atteint le niveau d’agression domestique, mais semblent finalement décider sur place que ce n’est pas le cas.

L’un des officiers laisse même entendre que Brian est peut-être celui qui risque de devenir un “homme battu” … mais il ne pense pas que ce soit le cas.

Comme vous le savez… Gabby était trouvé mort dans un parc d’État du Wyoming, et Brian est la principale personne d’intérêt dans sa mort.