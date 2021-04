ELLE remporte la meilleure chanson originale – WWD

Un mois après avoir remporté la chanson de l’année aux Grammys pour «I Can’t Breathe», l’auteure-compositrice-interprète HER a décroché son premier Oscar pour sa chanson originale «Fight for You». La chanson apparaît sur le biopic «Judas and the Black Messiah», qui met en vedette Daniel Kaluuya, qui a remporté le prix du meilleur acteur de soutien lors de la cérémonie, en tant que président du Black Panther Party Fred Hampton et LaKeith Stanfield en tant qu’informateur du FBI William O’Neal. La chanteuse a accepté le prix aux côtés de ses co-auteurs, Tiara Thomas et D’Mile. Le trio s’est inspiré de la musique de la fin des années 60 et du début des années 70, insufflant des éléments soul et funk dans le morceau.

“Oh mon Dieu, moi, être là-haut est un message”, a déclaré ELLE, née Gabriella Sarmiento Wilson, faisant référence à l’importance de sa victoire dans la salle de presse virtuelle de l’Oscar. «C’est un message à toutes les jeunes filles noires et philippines, noires ou philippines, que vous pouvez être ici aussi. Ce que vous dites compte. Ce que vous chantez compte. Ce que vous jouez, ce que vous écrivez, c’est important. C’est le reflet de qui nous sommes, et je suis simplement heureux de représenter. Je ne peux pas croire que je suis ici, alors j’espère juste qu’il y a une autre petite fille là-bas, n’importe qui, disant: ‘Je peux le faire aussi. Je peux être là-haut aussi un jour.

La musicienne a également été interrogée sur ses ambitions pour un EGOT, l’acronyme des Emmy, Grammy, Oscar et Tony Awards.

«Oh, il y aura absolument un EGOT dans mon avenir, j’espère», dit-elle. «Vous savez, je suis aussi très passionné par le jeu d’acteur, alors vous pouvez me voir ici en tant qu’actrice, et j’adore les comédies musicales… Je suis toujours sans voix. J’ai l’impression que les Oscars ont lieu demain et je rêve en ce moment. Je me pince toujours. Je n’ai pas de mots.”

Sur scène, ELLE a accepté le prix avec un look Dundas personnalisé. La combinaison bleu cobalt à col licou comportait une cape avec une capuche et des motifs lyriques ornés, et une jambe évasée transparente. Le chanteur a assorti la tenue avec des lunettes teintées de violet.

«Judas et le Messie noir» a été nominé pour six Oscars et en a remporté deux. «Fight For You» a battu les nominés, notamment «Speak Now» de Leslie Odom Jr. et «Io Si (Seen)» de Diane Warren et Laura Pausini.

