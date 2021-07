Elle s’associe à Verishop pour une collection de beauté personnalisée – WWD

Alors que de plus en plus de marques de médias plongent plus profondément dans le marché de la beauté dans le cadre de leurs plans de commerce électronique plus larges au milieu des revenus publicitaires imprimés en difficulté, Elle ne fait pas exception.

La marque appartenant à Hearst s’associe à Verishop, la plate-forme de shopping fondée par l’ancien directeur de la stratégie de Snap Inc. Imran Khan, avec une collection de produits de beauté organisée et quatre événements de shopping de beauté en direct organisés par Chloe Hall, directrice de la beauté d’Elle.com.

La collection personnalisée Elle Beauty sera mise en ligne lundi où les utilisateurs auront la possibilité de découvrir certains des produits de beauté préférés d’Elle et de faire leurs achats avant les émissions en direct, dont Elle fera la promotion avec du contenu éditorial en ligne et sur tous les canaux sociaux. Chaque livestream durera 30 minutes avec le premier événement de magasinage en direct, sur le thème “Hot Girl Summer”, qui débutera mardi, et présentera plusieurs des meilleurs produits de beauté d’été d’Elle.

« Le public d’Elle adore faire du shopping. Les ventes de nos affiliés beauté Elle.com sont deux fois plus élevées que l’année dernière. Nous avons constaté une augmentation de 75 % des ventes de maquillage sur le site par rapport à l’année précédente », a déclaré Linda De Vito, directrice exécutive des partenariats stratégiques chez Hearst Magazines, à propos d’Elle étant la première marque de magazine à faire ses débuts sur la plate-forme d’achat. “Nous avons vu cela comme le moyen idéal pour plonger profondément dans l’aide aux utilisateurs à découvrir les produits que nos éditeurs adorent d’une manière nouvelle, passionnante et interactive.”

Elle a refusé d’expliquer les conditions financières du partenariat.

Ces dernières années, de plus en plus de marques médiatiques se sont lancées dans le marché de la beauté, estimé à des centaines de milliards de dollars dans le monde, alors que les flux de revenus de la publicité imprimée traditionnelle continuent de souffrir. Cela va des ventes affiliées aux coffrets beauté en passant par les produits sous licence, les popups et même les magasins de détail.

Elle a lancé un parfum en 2019 via les accords de licence du groupe Lagardère, tandis qu’un deuxième parfum, déjà disponible en Europe, devrait sortir prochainement aux États-Unis. Ceci s’ajoute aux produits capillaires de la marque, y compris les baguettes à friser et les fers plats. Elle Make Up, quant à elle, a été lancée en 2018 en Chine et s’est depuis étendue davantage en Asie.

Ailleurs, InStyle a une ligne de rouge à lèvres, tandis que le magazine Allure a récemment ouvert son premier magasin de détail physique dans le quartier de SoHo à New York grâce à un partenariat de licence avec Stôur Group, en plus de sa boîte de beauté déjà réussie.

La directrice de la beauté d’Elle, Chloe Hall, a déclaré: «Tant de gens s’inquiétaient au début de la pandémie de ce qui allait arriver à l’espace beauté, mais nous avons en fait vu que notre lecteur était plus investi et plus dans la beauté dans toute la pandémie et c’est juste continuer donc c’est super excitant avec ce magasin de continuer à sortir de cet élan.

