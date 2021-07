«Elle se soucie trop du travail» ⋆ 10z viral

Le temps n’a pas guéri les blessures de Cassie Stuart. L’inspecteur en chef détective intelligent et empathique magnifiquement interprété par Nicola Walker dans le drame policier britannique captivant Unforgotten a pris un congé à la fin de la saison dernière parce que les enquêtes sur les affaires froides qu’elle menait étaient devenues trop difficiles pour elle. Maintenant, alors que la saison 4 de la série PBS commence sur Masterpiece Mystery !, elle veut quitter définitivement les forces de police.

Mais Cassie a trois mois de moins que sa pension complète, et avec son père (Peter Egan) souffrant de démence, elle a besoin d’argent. Elle pourrait opter pour un travail moins pénible, mais décide de retourner auprès de ses anciens collègues, désormais dirigés par l’inspecteur-détective Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar), alors qu’ils recherchent le meurtrier d’un jeune homme disparu depuis longtemps dont le corps sans tête et sans poignée se retrouve dans un dépotoir de Londres.

Le voyage de Cassie est quelque chose que Walker et le créateur et écrivain de la série Chris Lang ont longuement discuté. “Chris et moi avons toujours été intéressés par le coût d’être impliqué dans ce genre de cas que nous aimons tous regarder à la télévision”, a déclaré Walker. « Cassie n’a pas de super-pouvoirs. C’est une personne ordinaire qui est vraiment bonne dans son travail, et cela l’a amenée à une dépression émotionnelle parce qu’elle ne peut pas s’envoler ou se rendre invisible.

Actrice gagnante d’Olivier, Walker excelle à jouer des femmes difficiles et faciles à comprendre qui font face aux difficultés de la vie, allant de la fille fermière perpétuellement troublée de Derek Jacobi, Gillian dans la comédie dramatique PBS Last Tango à Halifax à l’avocate en divorce bien vêtue Hannah Stern, dont le propre mariage s’est effondré, sur The Split de SundanceTV.

Walker a parlé à TV Insider des difficultés de Cassie, du tournage de ces scènes d’interrogatoire et des raisons pour lesquelles elle n’a pas de plan de carrière.

Cassie est encore assez fragile au début de la saison 4. Mais elle retourne dans son ancienne unité au lieu de prendre un travail plus facile. A quoi pense-t-elle ?

Nicolas Walker : Elle sait absolument qu’elle n’est pas complètement bien, mais il n’y a aucun moyen qu’elle retourne en arrière et prenne un travail de bureau. Elle se soucie trop du travail, et c’est la clé de Cassie : si elle doit être là, elle fera ce qu’elle fait avec brio, même si elle a encore du mal.

Cassie a au moins un partenariat très favorable et nécessitant peu d’entretien avec Sunny. Cela ressemble à votre propre relation avec Sanjeev Bhaskar.

Absolument. Je n’avais jamais rencontré Sanjeev avant la première lecture. Nous nous sommes assis l’un à côté de l’autre et avons eu cette conversation chuchotée, et il était clair que nous ressentions tous les deux exactement la même chose – un mélange absolu de terreur et d’excitation silencieuse parce que les scripts étaient si bons que vous le saviez – à moins que nous ayons fait quelque chose de mal – c’était ça va être génial. Je me suis fait un ami fabuleux à travers le spectacle. Nos familles passent du temps ensemble socialement. Il n’y a pas d’acteur dans cette partie.

À quel point est-ce difficile de jouer un personnage qui traverse tant de bouleversements émotionnels ?

Cassie n’est pas un fardeau à transporter parce qu’elle est si bien écrite. Tout ce que je ressens en jouant Cassie est sur la page et ensuite je fais de mon mieux pour le mettre dans l’appareil photo. Je pense que si quelque chose est bien écrit, tu peux laisser tomber. Au fur et à mesure que vous le faites, vous vous laissez aller et vous vous déplacez dans l’histoire.

Certains des meilleurs moments d’Unforgotten sont les scènes d’interrogatoire intenses. Y a-t-il un talent pour les garder frais et intéressants ?

Quand nous avons commencé, notre réalisateur, le brillant Andy Wilson, a dit : « Je veux que vous regardiez cette série de documentaires » – environ 24 heures dans un vrai poste de police – « et que vous regardiez vraiment comment les policiers se comportent dans de vraies scènes d’interview. Nous avons de brillants acteurs assis en face de nous pour ces scènes de 12 pages, et ils doivent penser que Sanjeev et moi sommes ennuyeux parce que nous ne les regarderions pas la moitié du temps. Nous créerions de très longues pauses où nous écrivons les choses, de toutes les manières que la police fait vraiment. Franchement, ils sont très faciles à faire parce qu’ils ont un si beau rythme.

Unforgotten n’est pas la seule émission télévisée dont vous êtes la tête d’affiche. Vous êtes également sur The Split et avez un nouveau drame policier, Annika, à venir. Est-ce que nous sommes dans une période très fertile pour les séries télévisées dirigées par des femmes ?

J’ai eu une bonne course ces six ou sept dernières années. Et j’ai l’impression que les 10 dernières années ont évolué dans la bonne direction. Si je regarde le travail que j’ai eu, sur chacun de ces emplois, il y a des femmes à des postes de pouvoir au sein de la hiérarchie. Je pense que c’est ce qui change sensiblement – qu’il y a beaucoup plus de femmes à la tête des sociétés de production et dans des rôles exécutifs. Il doit changer en haut et filtrer vers tout le monde.

Qu’en est-il de la troisième saison de The Split ? Cela va-t-il vous occuper tout l’été ?

Oui. Je suis vraiment impatient d’y être. À cause du COVID, nous avons été retardés. Nous savons que c’est le dernier, donc c’est doux-amer. J’ai juste hâte de voir tout le monde parce que je ne m’aventure pas encore vraiment beaucoup.

Y aura-t-il plus de Last Tango à Halifax ou la saison dernière a-t-elle conclu les choses?

Ce n’est pas le cas. Quand on tournait, [creator and writer] Sally Wainwright disait : « Je veux écrire plus. Je pense que nous sommes dans une file d’attente. Elle a beaucoup d’autres travaux. Mais j’attendrai aussi longtemps qu’elle voudra.

Vous étiez à Broadway il y a quelques années dans une production primée de A View From the Bridge. Voudriez-vous faire du cinéma ou de la télévision ici ?

J’ai adoré être à Broadway. Ce n’était pas un rêve que j’avais jamais fait parce que je n’aurais jamais pensé que cela arriverait. Je pense que je suis officiellement d’âge moyen maintenant, et je suis sûr qu’il y a beaucoup d’actrices de mon âge, de très, très bonnes, en Amérique qui acceptent avec plaisir le travail disponible. J’aimerais bien, mais je ne pense certainement pas que je serais assez stupide pour avoir un plan. Je ne pense pas que vous puissiez avoir un plan dans notre entreprise. Tu crois juste les doigts.

