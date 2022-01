Elle s’est infiltrée dans MAGA pendant un an – ce qu’elle a trouvé était « alarmant »

The Daily BeastMer 5 janvier 2022, 02:01·4 min de lectureDans cet article :

Mandy Moorechanteuse, auteur-compositeur, actrice et doubleuse américaine

Illustration photo par The Daily Beast/Photos par .

Lorsqu’Amanda Moore a perdu son emploi, elle a décidé de s’infiltrer au pays de MAGA, d’assister aux événements QAnon et à CPAC, de fréquenter les néo-nazis et les «fascistes du sang et du sol» et de s’amuser avec les Proud Boys au Harry’s Bar en tête. jusqu’à l’émeute du Capitole du 6 janvier. Mais ce que ses nouveaux compatriotes ne savaient pas, c’est qu’elle les enregistrait souvent, et le résultat est un portrait effrayant « de ce à quoi ressemble la droite de l’intérieur ».

Moore a rejoint Rêves de fièvre co-animateurs Asawin Suebsaeng et Will Sommer pour parler du premier anniversaire de l’attaque du Capitole et de ce qu’elle a vu pendant son séjour déguisé en compagnon de voyage. Ou peut-être pas exactement la mascarade, car porter un masque lors des rassemblements Stop the Steal est devenu assez dangereux pour Moore. Finalement, elle a dû abandonner le couvre-visage pour sa propre protection en tant que « l’acceptation et l’escalade de la violence entre novembre [2020] et décembre » est devenu plus agressif et brut, culminant avec la prise du Capitole, que « les gens [still] parlez-en comme si c’était quelque chose que la droite a fait, dont la droite devrait être fière. »https://embed.acast.com/fever-dreams/themagainfiltrator-feat.amandamoore

Le principal point à retenir de Moore après son passage sous couverture était qu’« il y a une montée du populisme de droite parmi la foule des moins de 30 ans qui est incroyablement alarmante pour moi… Je m’en inquiète vraiment.

«Je ne peux vraiment jamais insister assez, comme la montée des fascistes populistes plus jeunes. Et comme je l’ai dit, tout le monde, de moins de 35 ans, que j’ai rencontré qui était au Capitole dit : « Nous l’avons fait. C’était nous. Et ils l’acceptent et ils se disent : « Ça aurait été plus cool si nous étions allés plus loin. » Et, comme, ‘Les pères fondateurs seraient fiers de nous.’ »

Moore a également discuté du livre de jeu d’extrême droite de plus en plus populaire pour harceler les responsables hyperlocaux et modérés du GOP et leurs enfants – des personnes qui font ostensiblement partie du même parti – pour les faire pression sur les postes de supervision des élections ou dans les conseils scolaires, afin d’installer des acolytes. « Pressley Stutts a repris le très local Greenville, Caroline du Sud, GOP – je veux dire, il a intimidé cette femme… qui était en charge de démissionner. Et maintenant, je veux dire, il était à un événement auquel j’étais, et il y a eu une épidémie de COVID, et maintenant il est mort. Mais je veux dire, avant de mourir, il était capable d’accomplir cela.

« Je ne sais pas ce qu’est un superspreader en termes de technicité », a ajouté Moore, « Mais si cela signifie que tout le monde là-bas a eu COVID, je suis allé à au moins une douzaine d’événements de superspreader et des gens sont morts presque tous.

« Et ce sont des gens qui, genre, prêchaient jusqu’au dernier souffle, genre, ne vous faites pas vacciner. »

La guerre civile Big MAGA et QAnon continue de devenir plus folle et plus louche

Ailleurs sur le podcast, Sommer et Suebsaeng discutent des résultats d’un audit électoral au Texas que « les responsables républicains essayaient d’enterrer » – à savoir parce qu' » ils n’ont trouvé fondamentalement rien de mal avec les résultats « – et disséquent une querelle de plus en plus amère entre un prétendu trésor raté chasseur nommé Jovan Pulitzer et un de ses rivales appelé « le professeur ». Les deux gars ont abandonné l’audit raté de l’Arizona, et ils ont commencé à se droguer et à faire des farces « de gros pénis ». Si vous vous demandez pourquoi ces sottises sont importantes, eh bien, les théories de Pulitzer figuraient dans les présentations PowerPoint qui ont atteint Mark Meadows, alors chef d’état-major de la Maison Blanche. Comme le note Suebsaeng, « ses idées ont atteint l’aile ouest ».

Sommer raconte également son expérience de première main au Capitole pendant l’émeute il y a un an. Il met en évidence « le sentiment de chaos, le sentiment que vraiment tout peut arriver… ce sentiment qu’une fois qu’ils ont fait une brèche dans le bâtiment, c’était cette idée que les politiciens allaient commencer à se faire tuer, ce genre de choses. C’était ce sentiment d’anarchie. Pour moi personnellement, c’était très surréaliste. Je suivais quelqu’un comme le Q Shaman depuis des mois, j’étais très conscient de lui et de ses ébats en Arizona. Et c’était comme, Oh, il y a le Q Shaman – il dirige le Sénat maintenant, je suppose. «

Et enfin, les animateurs discutent du nouveau slogan pour dévorer l’extrême droite (« Let’s Go Brandon est maintenant dépassé, préparez-vous pour « Mass Formation Psychosis ») et le chaos qui sème la manosphère – une faction de l’extrême droite qui est obsédée par « vraiment la fausse masculinité performative », comme publier des articles sur le steak, les cigares et les armes à feu – après qu’un écrivain de manosphère « de deuxième niveau » se soit livré à une fusillade à Denver et ait tué plusieurs personnes, après avoir écrit un livre sur ses intentions de les assassiner.

https://www.yahoo.com/news/she-went-undercover-maga-she-100139599.html

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !