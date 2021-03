Elle surprend son petit ami en embrassant un autre sur la caméra de l’interphone vidéo

Il existe de nombreuses façons de découvrir une infidélité, mais peu sont aussi étranges que de la faire à travers une vidéo enregistrée par un interphone vidéo. C’est ce qui est arrivé à une jeune femme qui, loin de s’enfermer malgré son dépit, a partagé les preuves dans une vidéo sur TikTok.

Tel que collecté par le Miroir, la jeune femme, nommée Charley Clark, montre dans la vidéo plusieurs photos d’elle avec son petit ami à différents endroits. Mais sous le texte « lorsque vous découvrez que votre petit ami a trompé via un interphone vidéo« , vous voyez un court enregistrement.

On y voit l’homme en question debout à l’entrée de la maison d’une femme qui n’est pas Charley. Puis donne-lui un baiser rapide et commence à marcher dans la rue. Quelques secondes plus tard, la femme court après lui, saute sur le dos et lui fait un gros câlin.

Interrogée dans les commentaires sur la manière dont elle avait obtenu les images, Charley a révélé que c’était précisément l’autre femme qui l’avait envoyée au téléphone: « Il pensait que ce serait drôle »Dit Charley.

Depuis sa publication, la vidéo a reçu près d’un million de vues, plus de 27000 likes et a reçu près de 700 commentaires, soutenant principalement Charley, victime de l’infidélité de son petit ami.

De son côté, la jeune femme a confirmé qu’après avoir appris la tromperie de son partenaire, la relation avait été définitivement rompue: « Il est parti »Charley a expliqué dans les commentaires après les questions des utilisateurs.