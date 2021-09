“Elle vit bien pire en prison” révèle son amie

L’un des meilleurs amis d’Hector Parra, Nayura Aragon a révélé à ‘Vente’ que l’acteur change de zone au sein de la prison à envoyer au Centre d’observation et de classification des pénal, où il vit avec des normes beaucoup plus élevées que dans la région où il se trouvait auparavant, ce qui a beaucoup affecté son moral.

Son amie a commenté ce qui suit: “Parfois, elle m’appelle et me dit aujourd’hui que je suis très malade, je me suis très mal réveillée, j’ai l’impression que je ne peux pas, même si parfois c’est plus calme.”

Cette amitié est chargée de révéler que ces changements ont fait qu’il ne peut pas recevoir visites depuis la semaine dernière, elle voulait aller le voir et ils ne l’ont pas laissée faire.

“Il me dit qu’il est pire qu’il ne l’était avant que j’en ai déjà vu jolies conditions mauvais, Il a eu froid, il dort sur une tôle avec seulement deux couvertures, tout lui fait mal, il a attrapé la grippe, il a toussé et cela lui fait peur car il n’a même pas eu le vaccin”, raconte-t-il.

Il poursuit: “Nous sommes allés à la première dose ensemble avant qu’il ne soit emmené en prison et à ce jour, il n’a pas pu obtenir la deuxième dose.”

Cela n’aide pas, il a également détaillé que la procédure judiciaire à laquelle son ami est confronté est pleine d’incohérences et de trafic d’influence, lançant un nom spécifique, le député Sergio Mayer.

Elle est sûre qu'”il y a des preuves du moment où Dany s’est rendu au parquet avec l’avocat, assurant que Sergio Mayer était là deux jours auparavant, s’il avait voulu l’aider, il aiderait Héctor”, même s’il est clair que ce n’est pas le cas.

Malgré toute cette situation négative qu’il a vécue enfermé, ses collègues lui ont témoigné du respect et ont eu une bonne cohabitation à l’intérieur, même certains membres de sa famille vont le voir et leur disent qu’« ils l’encouragent et disent que ses collègues soutiennent lui et ils partagent la nourriture ».

Alphonse Tirado

