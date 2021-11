Ellen Degeneres a fait sensation à l’époque de Meghan en tant que mannequin Deal or No Deal: « Aurait pu obtenir 1 million de dollars » | Royale | Nouvelles

La présentatrice et comédienne américaine, 63 ans, a plaisanté avec son amie, la duchesse de Sussex, 40 ans, dans « The Ellen Show » sur CBS jeudi. La conversation de Meghan avec la star est sa première interview télévisée depuis la conversation explosive de deux heures entre elle et Harry avec Oprah Winfrey en mars. Au cours de l’émission, Meghan, qui était une actrice dans un drame juridique américain, ‘Suits’ a évoqué avec Ellen sa carrière d’actrice.

La duchesse a expliqué comment elle venait pour des auditions aux studios Warner Bros., où « The Ellen Show » est filmé.

Les studios de la région de Burbank à Los Angeles, en Californie, sont proches de l’endroit où Meghan est née et a grandi.

Après son mariage de conte de fées avec Harry il y a trois ans, le couple a démissionné de leurs rôles royaux l’année dernière.

Ils ont quitté le Royaume-Uni pour l’Amérique du Nord et se sont finalement installés à Montecito, à quelques heures de route de LA.

Avant d’épouser Harry, un autre des rôles à l’écran de Meghan avait été celui de mannequin dans « Deal or No Deal » de 2006 à 2007.

La duchesse était apparue dans la version américaine du jeu télévisé dans laquelle les concurrents éliminent des sommes d’argent allant de 0,01 $ à 1 000 000 $.

En 2017, Ellen a fait la lumière sur le passage de Meghan dans le programme peu de temps après qu’elle et Harry se soient fiancés.

Elle a déclaré: « Elle s’appelle Meghan Markle, elle vient de Los Angeles, c’est une actrice, elle a été dans ‘General Hospital’, elle a été dans ‘CSI New York’.

« Et c’est vrai – elle était autrefois titulaire de l’affaire 24 sur » Deal or No Deal « . »

On pouvait entendre le public rire avant qu’Ellen ne plaisante en disant que le duc aurait peut-être mieux fait de choisir l’un des autres modèles du programme.

Dans un clip préenregistré, la duchesse a pu être vue en train de boire au biberon devant des membres du public.

Alors qu’Ellen orchestrait la farce à l’oreille de Meghan, on pouvait également entendre la duchesse dire « J’ai des pouvoirs de guérison » alors qu’elle touchait des cristaux sur un marché.

Au cours de l’interview de Meghan avec Ellen, elle a également évoqué un souvenir heureux de ses précédentes visites aux studios Warner Bros. pour diverses auditions.

Elle a déclaré: « Ce qui était si gentil, c’est que les gardes de sécurité ici disaient toujours: » Casser une jambe, nous espérons que vous l’aurez. «

Elle a ajouté que son trajet pour faire « The Ellen Show » était « très différent » que lorsqu’elle avait l’habitude de visiter les studios.

L’interview de Meghan Markle sur The Ellen DeGeneres Show sera diffusée sur ITV2 dans la semaine suivant sa sortie aux États-Unis.