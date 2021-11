Ellen DeGeneres a pris une grande décision pour Meghan Markle lors de la première réunion : « m’a dit de le faire » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle dit qu’Archie « aime être un grand frère »

Meghan Markle a ébloui l’émission Ellen DeGeneres jeudi dans sa première interview depuis la conversation explosive avec Oprah Winfrey plus tôt cette année. La duchesse s’est ouverte sur la vie dans sa Californie natale et son livre pour enfants à succès The Bench du New York Times. Elle a raconté à Ellen une histoire adorable sur la façon dont Archie a identifié les deux chiens de la famille Sussex – un beagle nommé Guy et un labrador noir nommé Pula – qui apparaissent tous les deux dans le livre de Meghan.

Elle a imité la voix de son fils et a dit : « Sur cette première page, vous ouvrez et vous voyez nos chiens et il dit : ‘C’est Pula ! C’est Guy ! »

Meghan a partagé une photo plus récente d’Archie, deux ans, avec Ellen et a parlé de sa sœur Lilibet, âgée de cinq mois, et a révélé qu’elle faisait ses dents.

L’interview s’est incroyablement bien déroulée auprès des fans, comme l’a commenté l’utilisateur de Twitter, MimiRoche: « Manga drôle, heureux et maladroit est de retour. Elle s’épanouit ! »

Meghan et Ellen sont amies depuis des années, remontant à une rencontre fortuite dans un refuge pour chiens à Los Angeles en 2012.

LIRE LA SUITE: La main violette de la reine réapparaît – inquiétudes suscitées par les nouvelles images

Meghan est apparue dans The Ellen DeGeneres Show jeudi. (Image : Warner Bros/GETTY)

Les fans ont été ravis de l’apparition de Meghan dans l’émission d’Ellen. (Photo : Warner Bros)

À l’époque, Meghan se préparait pour le tournage de la deuxième saison de Suits, l’émission qui l’a vraiment propulsée sous les projecteurs d’Hollywood.

Meghan a une philosophie d’adoption sans magasin en ce qui concerne les animaux de compagnie. Après avoir épousé son ancien mari Trevor Engelson, le couple s’est rendu dans une agence d’adoption d’animaux de compagnie à Los Angeles.

Deux chiots se sont immédiatement démarqués – un noir et un doré – tous deux âgés d’à peine six semaines et venaient d’être secourus.

Meghan était assise avec les deux chiots quand Ellen et Portia de Rossi sont entrées.

Meghan et Harry sont tous les deux de grands amoureux des chiens. (Image : GETTY)

S’adressant à Best Health en 2016, Meghan a rappelé: « Maintenant, je ne la connais pas, mais Ellen dit » est-ce votre chien?’ et j’ai dit ‘non’, et elle a dit ‘tu dois prendre ce chien’.

« J’ai dit ‘eh bien, je décide’ et elle me dit ‘sauve le chien’. C’est un peu comme si Oprah vous disait de faire quelque chose.

Ellen n’en avait pas fini là, cependant.

Meghan s’est souvenue: « Je suis assise là, le tenant et elle me dit: » Avez-vous déjà pensé à un nom pour lui?’ et j’ai dit ‘je pense que je l’appellerais Bogart’ et elle me dit ‘tu ramènes le chien à la maison’.

A NE PAS MANQUER :

Ellen « ne se souvenait pas » d’avoir rencontré Meghan malgré l’histoire du refuge de la duchesse [INSIGHT]

La relation « semi-maternelle » de Sophie Wessex avec Kate Middleton [EXCLUSIVE]

La poupée reine refait surface un siècle après avoir rendu furieux royal: « Chubby! » [NEW]

Meghan rencontre un Jack Russell appelé « Minnie » lors de sa visite à un organisme de bienfaisance pour le bien-être des animaux (Image: GETTY)

Ellen a quitté le magasin pour monter dans sa voiture, mais est rapidement revenue taper sur la vitre du magasin et a crié « prends le chien ! ».

Meghan a déclaré: «Et je l’ai donc ramené à la maison. Parce qu’Ellen me l’a dit.

Meghan a adopté le chiot doré, tandis qu’un homme appelé David Branson Smith a pris le chiot noir.

Elle a ensuite contacté M. Smith, après s’être demandé si les chiens se reconnaîtraient.

Meghan et Harry ont deux chiens – un beagle nommé Guy et un labrador nommé Pula. (Image : GETTY)

Ils ont organisé une réunion sur une plage de Malibu. Sally Bedell Smith, la mère de M. Smith et le biographe de la princesse Diana et du prince Charles, a déclaré qu’Otto, le chien noir, avait sauté de la voiture et chargé vers Bogart.

Ils ont joué ensemble pendant plus d’une heure mais ne se sont jamais revus.

Bogs, comme le chien de Meghan est devenu affectueusement connu, est rapidement devenu le meilleur ami de Meghan et figurait régulièrement sur son fil Instagram. Meghan a adopté un autre chien, un beagle nommé Guy, en 2015.

Bogart, cependant, n’a pas pu déménager au Royaume-Uni avec la duchesse en raison de sa vieillesse. Guy l’a accompagnée et s’est fait comme chez lui.

Meghan et Harry ont ensuite adopté Pula, un labrador noir, peu de temps après leur mariage.

Meghan est restée en contact avec Ellen et ils sont restés amis depuis.

Un initié a déclaré au Daily Mail l’année dernière: « Meghan adore Ellen et aime le fait qu’elle et Portia soient de grands amoureux des animaux.

« Elle a dit qu’ils sont restés en contact depuis leur rencontre en personne et qu’ils sont devenus proches. »

L’amitié étroite a brillé dans la conversation de jeudi alors que Meghan et Ellen discutaient de la façon dont la duchesse se présenterait à des auditions dans une « très vieille Ford Explore Sport » et devrait sortir du coffre de la voiture car la clé avait cessé de fonctionner. du côté du conducteur.