Ellen DeGeneres abandonnée par le grand réseau avant les premières de la dernière saison

Les fans d’Ellen DeGeneres en Australie devront trouver une nouvelle façon de regarder la dernière saison de The Ellen DeGeneres Show. The Nine Network, l’un des principaux réseaux commerciaux gratuits en Australie, a annoncé qu’il ne diffuserait pas l’émission. Le réseau, également connu sous le nom de Channel 9, n’a pas donné de raison spécifique pour abandonner l’émission, mais Ellen se termine au milieu du scandale d’inconduite au travail qui a englouti l’émission à l’été 2020.

“Le Ellen DeGeneres Show ne reviendra pas sur Channel 9 pour sa 19e et dernière saison”, a déclaré un porte-parole de Channel 9 à TV Blackbox à la fin de la semaine dernière. “Ce fut une course formidable et nous souhaitons à Ellen tout le meilleur pour sa dernière saison.” Le journaliste de divertissement Jayden Forster a d’abord rapporté la nouvelle sur la station de radio de Melbourne 3AW, qui appartient à la société mère de Channel 9, Nine Entertainment.

En juillet 2020, BuzzFeed News a publié des allégations d’anciens employés qui accusaient les producteurs exécutifs d’Ellen de harcèlement et de commentaires racistes, après des années de spéculations dans les tabloïds selon lesquelles le mantra “soyez gentil” de DeGeneres ne s’étendait pas dans les coulisses. WarnerMedia a lancé une enquête, qui s’est terminée par le licenciement des producteurs exécutifs Ed Glavin et Kevin Leman et du co-producteur exécutif Jonathan Norman. DeGeneres s’est excusé auprès de son personnel, puis a ouvert la saison 18 avec des excuses à son public. DJ Stephen “tWitch” Boss a été promu co-producteur exécutif pour la saison 18.

En mai, DeGeneres a déclaré au Hollywood Reporter que la saison 19 serait la dernière de son émission. “Quand vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi – et aussi génial que soit ce spectacle et aussi amusant qu’il soit, ce n’est tout simplement plus un défi”, a déclaré DeGeneres à THR. Warner Bros. a également confirmé que la série se terminerait. “Ellen était et est une pièce indélébile du paysage télévisuel, et elle nous manquera beaucoup”, Mike Darnell, Warner Bros.’ Le président de la télévision non scénarisé, a déclaré.

DeGeneres a nié que le scandale d’inconduite au travail était la principale raison pour laquelle elle mettait fin à l’émission. “Si j’avais quitté la série à cause de ça, je ne serais pas revenue cette saison. Donc, ce n’est pas pour ça que j’arrête”, a-t-elle déclaré à THR. Elle a affirmé que sa décision de mettre fin à la série en 2022 remontait à la saison 16, date à laquelle elle voulait vraiment mettre fin à la série. À cette époque, elle ne voulait signer que pour une saison de plus, mais les producteurs l’ont poussée à signer pour quatre ans de plus parce que les stations et les affiliés avaient besoin d’un engagement plus long. Ils sont parvenus à un compromis, DeGeneres s’engageant pour trois saisons supplémentaires, la saison 19 étant la dernière.

La première promo de la dernière saison a été publiée la semaine dernière. La première de la saison sera diffusée le lundi 13 septembre. “Je vous promets que nous allons avoir une saison finale fantastique. Ce sera une saison où je pourrai vraiment dire merci. Merci à tous. Chaque jour sera être une célébration”, a déclaré DeGeneres dans une déclaration précédente. “Il y aura beaucoup de surprises, il y aura des voyages dans le passé et quelques détours par Why Did I Wear That Alley.”