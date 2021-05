Ellen DeGeneres annonce la fin de son émission car “ce n’était plus un défi”

D’un autre côté, il a présenté des excuses pour ce qui s’est passé. “J’ai appris que des choses se sont passées ici qui n’auraient jamais dû arriver“dit-il à THR.” Je prends cela très au sérieux. Et je tiens à dire que je suis vraiment désolé pour les personnes qui ont été touchées. ” Dans le même temps, dans l’interview, DeGeneres a tenté de détourner l’attention de ce qui s’était passé.

Katy Perry au Ellen DeGeneres Show en 2017 (Photo: YouTube.)

Avec cette nouvelle, Internet a relancé la vidéo où Dakota Johnson répond à Ellen et lui dit qu’elle ment. “En fait, non, ce n’est pas la vérité, Ellen”, a déclaré l’actrice à l’époque et la vidéo est devenue virale.

“Dakota Johnson a fait plus pour la société en éliminant Ellen DeGeneres que la plupart de vos favoris dans leur carrière et cela se voit.”