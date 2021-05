Ellen DeGeneres discute de la fin du talk-show et d’allégations contre elle ⋆ .

Suite à la nouvelle que The Ellen DeGeneres Show ne sera bientôt plus, l’animatrice de télévision parle de sa décision de mettre fin au talk-show de longue date l’année prochaine.

“Aujourd’hui, j’annonce que la saison prochaine, la saison 19 sera ma dernière saison”, a déclaré DeGeneres en haut de l’émission pré-enregistrée de jeudi. «Les 18 dernières années ont changé ma vie. Vous avez tous changé ma vie. Je vous suis éternellement reconnaissant d’avoir regardé, de rire, de danser, parfois de pleurer. Ce spectacle a été la plus grande expérience de ma vie et je vous dois tout. »

DeGeneres a poursuivi en disant que cette décision est quelque chose qu’elle envisage depuis un certain temps. «Il y a deux ans, j’ai signé un accord pour trois ans de plus. J’ai toujours su dans mon cœur que la saison 19 serait ma dernière », a-t-elle expliqué. «La vérité est que je fais toujours confiance à mon instinct. Mon instinct m’a dit qu’il était temps … J’avais vraiment l’impression que la saison prochaine était le bon moment pour terminer ce chapitre incroyable.

Aujourd’hui est un grand jour. La saison prochaine est une grande saison. pic.twitter.com/Ii4m9IDuYv – Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 13 mai 2021

La comédienne primée a comparé le moment à une autre décision de carrière importante qu’elle a prise en 1997 lorsqu’elle est sortie en tant que lesbienne dans un épisode de sa sitcom ABC, Ellen. «En 1997, je savais qu’il était temps de sortir sur ma sitcom et de vivre ma vérité», a-t-elle expliqué.

«À l’époque, je rêvais vivement qu’un oiseau s’envolait d’une cage et se libérait parce qu’il avait besoin de sortir de la cage. Récemment, j’ai rêvé qu’un bel oiseau aux plumes rouge vif me murmurait: “ Vous pouvez toujours faire des choses sur Netflix. ” Et c’était le signe que je recherchais.

La nouvelle fait suite à de récentes allégations contre The Ellen DeGeneres Show pour comportement inapproprié dans les coulisses. D’anciens employés ont affirmé qu’il y avait un environnement de travail toxique sur le plateau de l’émission. DeGeneres a répondu aux accusations l’année dernière, déclarant: «J’ai appris que des choses se sont produites ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux et je tiens à dire que je suis vraiment désolé pour les personnes qui ont été touchées.

Parlant avec Savannah Guthrie de TODAY, DeGeneres a évoqué les accusations, déclarant qu’elle était toujours surprise par la situation mais que ce n’était pas la raison pour laquelle elle mettait fin à son émission. «Si c’était la raison pour laquelle j’arrêtais, je ne serais pas revenu cette année. J’ai vraiment pensé à ne pas revenir. C’était dévastateur », a-t-elle déclaré.

«Je suis une personne gentille. Je suis une personne qui aime rendre les gens heureux », a-t-elle poursuivi. «Je n’arrêtais pas de dire à Portia [de Rossi] si j’étais fan de quelqu’un, et même si je les aimais, je penserais qu’il doit y avoir du vrai parce que ça ne s’arrête pas. Et puis juste après cela, j’entends qu’il y a un environnement de travail toxique, dont je n’avais aucune idée, je n’ai jamais rien vu qui puisse même indiquer cela.

Quant à savoir qui assumera les fonctions d’animateur de talk-show lorsque DeGeneres se retirera, Page Six rapporte que Tiffany Haddish est alignée pour le rôle. «Tiffany est un favori; elle a de l’humour et de l’empathie à la pelle », a déclaré une source NBCUniversal à la publication. «Elle est en tête de liste pour avoir une émission de jour – c’est une voix fraîche.»

La star de Girls Trip a remplacé DeGeneres dans le passé et a donc déjà de l’expérience sur la sellette. Cela dit, DeGeneres détient les droits de son émission, donc la version de Haddish devrait être un nouveau format.

Le spectacle Ellen DeGeneres, En semaine, vérifiez vos annonces locales