Ellen DeGeneres donne le ton pour la dernière saison du talk-show : « A Happy Place »

La dernière saison de The Ellen DeGeneres Show commence le lundi 13 septembre et l’hôte en difficulté espère terminer les choses sur une bonne note. “Ce sera un merci à tout le monde parce que la série n’aura pas lieu sans le soutien des fans”, a déclaré DeGeneres lors d’une pause de production sur le plateau, rapporte Entertainment Tonight Canada. “Nous allons vérifier auprès des personnes que nous avons aidées au fil des ans (et) des personnes qui l’ont payé en avant.” Selon ET, cela inclut un enseignant qui a investi son propre argent dans ses élèves et sera récompensé par une nouvelle bibliothèque et d’autres ressources pour son école.

“Je veux que les gens se souviennent vraiment de ce qu’a été la série”, a poursuivi DeGeneres. “Ça a été un endroit heureux et ça continue d’être un endroit heureux. Et je déteste qu’on s’en souvienne d’une autre manière.”

DeGeneres a annoncé en mai que la saison 19 serait la conclusion de son émission de jour de longue date, déclarant au Hollywood Reporter : “Quand vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi – et aussi génial que soit cette émission, et aussi aussi amusant qu’il soit, ce n’est plus un défi.” L’annonce est intervenue après qu’une enquête interne sur des allégations d’un lieu de travail toxique a entraîné le licenciement des meilleurs producteurs d’Ellen Ed Glavin, Kevin Leman et Jonathan Norman.

Malgré le timing, DeGeneres a insisté sur le fait que la saison 19 avait toujours été son point d’arrêt, disant à THR qu’elle avait accepté après la saison 16 de signer pour seulement trois ans de plus. “C’est le plan depuis le début. Et tout le monde n’arrêtait pas de dire, même lorsque j’ai signé:” Vous savez, ça va être 19, ne voulez-vous pas simplement passer à 20? C’est un bon nombre. Tout comme 19″, a-t-elle déclaré au point de vente.

DeGeneres a abordé la controverse avec son personnel en juillet 2020, déclarant à l’époque: “J’ai appris que des choses se produisent ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux. Et je tiens à dire que je suis vraiment désolé pour les personnes qui ont été touchées. .” Elle a poursuivi dans une lettre à ses employés : “Le premier jour de notre émission, j’ai dit à tout le monde lors de notre première réunion que The Ellen DeGeneres Show serait un lieu de bonheur – personne n’élèverait jamais la voix et tout le monde serait traité avec respect. Évidemment, quelque chose a changé, et je suis déçu d’apprendre que cela n’a pas été le cas.