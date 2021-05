Ellen DeGeneres met fin à son talk-show après 19 saisons ⋆ .

Le rideau est enfin tombé sur The Ellen DeGeneres Show après 19 longues saisons. La comédienne a annoncé la fin de son émission-débat jadis très populaire le mercredi 12 mai. “Quand vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi – et aussi géniale que soit cette émission, et aussi amusante soit-elle, c’est tout simplement plus un défi », a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter dans une interview. Le Ellen DeGeneres Show a reçu des éloges et des éloges dès le début. Grâce aux pauses dansantes originales de l’animateur titulaire, aux jeux hilarants, aux cadeaux massifs et aux interviews terre-à-terre, la série NBC est devenue un succès auprès des téléspectateurs. en 2020 après que BuzzFeed ait publié un article détaillant les allégations d’inconduite d’anciens employés. Les rapports faisant état d’un environnement de travail toxique ont été largement décrits dans un rapport qui publiait les affirmations de 36 anciens employés anonymes. Ces personnes ont allégué «le harcèlement, l’inconduite sexuelle et les agressions de la part des meilleurs producteurs» de The Ellen DeGeneres Show.

