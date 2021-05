Ellen DeGeneres mettra fin à son émission après 19 saisons

. Ellen DeGeneres termine son talk-show après 19 saisons.

La comédienne Ellen DeGeneres dit au revoir à son émission de télévision.

Dans une interview exclusive avec The Hollywood Reporter mercredi, DeGeneres a déclaré qu’il mettrait fin à son émission après 19 saisons d’antenne.

“Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin de défis, et aussi bonne que soit cette émission et aussi amusante qu’elle soit, ce n’est plus un défi”, a déclaré DeGeneres au magazine. L’animatrice de l’émission a rapporté la nouvelle à son personnel le 11 mai.

Quand DeGeneres met-il fin à son talk-show?

DeGeneres prévoit de parler de son départ dans l’émission de mercredi qui sera diffusée à 15 h 00 HE sur NBC, selon USA Today. L’épisode présente également Machine Gun Kelly et le casting de «Mom».

“Bien que toutes les bonnes choses doivent prendre fin, vous avez toujours l’espoir que les choses vraiment grandes ne se produiront jamais”, a déclaré Mike Darnell, président de la télévision non scénarisée chez Warner Bros., au Hollywood Reporter.

La décision de mettre fin à l’émission n’est pas une surprise étant donné que DeGeneres a envisagé l’idée dans le passé.

Dans un article du New York Times de 2018, DeGeneres a avoué que sa femme, Portia de Rossi, l’encourageait à mettre fin au talk-show de jour. DeGeneres a finalement signé pour trois saisons supplémentaires, avant d’annoncer aujourd’hui que la saison 19 de l’émission serait sa dernière.

Une source a déclaré à DailyMail.com que DeGeneres “sait que son temps est écoulé”, ajoutant: “Les notes se sont effondrées et cela a été vraiment horrible cette année.”

La décision de DeGeneres fait suite à un an d’examen minutieux de l’émission après que les employés actuels et anciens se sont prononcés sur l’environnement de travail toxique de l’ensemble.

BuzzFeed News s’est entretenu avec plusieurs de ces employés qui ont déclaré ne pas se sentir valorisés ou respectés. Certains ont déclaré avoir été licenciés pour avoir pris un congé de maladie ou utilisé leurs jours de congé. Un employé a déclaré que les commentaires racistes l’avaient forcée à partir.

Les producteurs exécutifs de l’émission, Ed Glavin, Mary Connelly et Andy Lassner, ont déclaré à Buzzfeed News dans un communiqué conjoint qu’ils étaient «vraiment navrés» et «désolés» pour les employés qui se sentaient traités injustement.

«En près de deux décennies, 3 000 épisodes et employant plus de 1 000 membres du personnel, nous nous sommes efforcés de créer un environnement de travail ouvert, sûr et inclusif», ont-ils déclaré. «Nous sommes vraiment navrés et désolés d’apprendre que même une personne de notre famille de production a vécu une expérience négative. Ce n’est pas qui nous sommes ou qui nous nous efforçons d’être, ni la mission qu’Ellen nous a fixée… »

Kelly Clarkson prend-elle la place d’Ellen?

Kelly Clarkson, entraîneur de “The Voice” et animateur de “The Kelly Clarkson Show”, pourrait occuper le devant de la scène pendant la journée, comme Heavy l’a précédemment rapporté.

Selon Page Six, l’émission NBC de Clarkson, qui a vu une augmentation des cotes d’écoute, est diffusée après l’émission “Ellen” à 15h00 sur la plupart des réseaux de télévision. Mais cela ne signifie pas que Clarkson peut passer à l’action une fois le spectacle “Ellen” terminé. Page Six a rapporté que les cadres de l’émission «Ellen» veulent «garder les créneaux horaires» et «mettre un autre animateur à sa place».

De plus, le cabinet d’études Nielsen a déclaré que les cotes d’écoute pour “The Kelly Clarkson Show” ont chuté de 26% d’une année sur l’autre au cours de la période de six mois de septembre à février, passant à 1,3 million de téléspectateurs, selon le New York Times. Au cours de cette même période, «The Ellen DeGeneres Show» a perdu plus d’un million de téléspectateurs, une baisse de 43% de 2,6 millions à 1,5 million de téléspectateurs d’une année sur l’autre.

