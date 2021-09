Ellen DeGeneres révèle de doux détails de la première apparition de Jennifer Aniston dans ‘Ellen’

Jennifer Aniston a toujours été une grande partisane de The Ellen DeGeneres Show depuis qu’elle est apparue en tant que toute première invitée dans le talk-show de DeGeneres. Alors que l’émission de jour entrait dans sa 19e et dernière saison lundi en bouclant la boucle avec la star de The Morning Show en tant qu’invitée, DeGeneres a également partagé un peu d’histoire de l’émission prouvant à quel point elle et Aniston remontent.

Une photo du livre d’or de la saison 1 montre une douce note écrite par la star de Friends en août 2003. “J’ai adoré être votre premier invité – tellement amusant”, a écrit l’actrice. “Je te surveillerai tous les jours pendant les 20 prochaines années ! S’il te plaît, ramène-moi !” Aniston est certainement revenue à Ellen, car l’émission de lundi marquait sa 23e apparition dans l’émission, faisant d’elle l’une des invitées les plus fréquentes.

C’était la signature de Jennifer Aniston dans mon livre d’or pour la première saison de la série. Je t’aime, Jeanne. pic.twitter.com/aPo8v12110 – Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 15 septembre 2021

Apparaissant également dans la saison 19 en tant qu’invité, l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel, marquant sa 20e participation à l’émission, ainsi que Kim Kardashian, qui s’arrêtera pour sa première interview depuis la fin de Keeping Up With the Kardashian cette année. D’autres invités auraient été prévus pour la dernière saison : Tiffany Haddish, Imagine Dragons, Melissa McCarthy, Sean “Diddy” Combs, Julianne Moore et Melissa Etheridge.

DeGeneres a annoncé en mai que la saison 19 serait la conclusion de son émission de longue date, déclarant au Hollywood Reporter : “Quand vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi – et aussi génial que soit ce spectacle, et aussi amusant tel qu’il est, ce n’est tout simplement plus un défi.” Son annonce est intervenue après qu’une enquête interne sur des allégations d’un lieu de travail toxique a entraîné le licenciement des meilleurs producteurs Ed Glavin, Kevin Leman et Jonathan Norman.

Malgré le scandale qui a entouré la fin de l’émission, DeGeneres a déclaré à THR que la saison 19 avait toujours été son point d’arrêt prévu après s’être initialement engagée pour trois saisons supplémentaires après sa 16e année. “C’est le plan depuis le début. Et tout le monde n’arrêtait pas de dire, même lorsque j’ai signé:” Vous savez, ça va être 19, ne voulez-vous pas simplement passer à 20? C’est un bon nombre. Tout comme 19″, a-t-elle déclaré au point de vente.