Ellen DeGeneres révèle les meilleurs conseils pour avoir confiance en sa peau

Ellen Degeneres transmet ses indications pour une peau éclatante alors qu’elle envisage une nouvelle entreprise commerciale.

L’animatrice de talk-show de 63 ans, connue pour son teint jeune, s’est associée à des cosmétiques maven Victoria Jackson pour lancer leur ligne de soins de la peau, Kind Science. La paire a montré la ligne lors de l’épisode du mardi 26 octobre de The Ellen DeGeneres Show.

Dans une interview exclusive avec E! News, Ellen a parlé de la « beauté et de la confiance » qu’elle ressent lorsqu’elle est à l’aise avec sa peau. « Je me sens mieux dans ma peau quand ma peau est hydratée, propre, fraîche, lisse et lumineuse, tout ce que Kind Science lui fait », a-t-elle expliqué.

Lorsqu’on lui a demandé son astuce de soin de la peau préférée, Ellen a répondu avec enthousiasme qu’elle était une championne de l’exfoliation. « Notre Micro Exfoliant + est le meilleur exfoliant que j’ai jamais utilisé », a déclaré la star. « C’est si doux que je l’utilise deux fois par jour. »