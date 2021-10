Ellen DeGeneres se penche sur ‘SNL’ se moquant de sa controverse dans les coulisses

Ellen DeGeneres se moque d’un récent sketch se moquant de son scandale d’hostilité au travail sur Saturday Night Live. L’épisode du 23 octobre comprenait une impression de DeGeneres qui est devenue virale. Jason Sudeikis a joué le personnage de « Male Ellen » dans un sketch intitulé « Mellen ».

« Après COVID, les hommes restent plus que jamais à la maison. Et ils ont besoin d’un talk-show de jour qui leur parle. ABC y a réfléchi pendant 10 secondes et a proposé Mellen: l’homme Ellen », a-t-il déclaré lors du sketch.

Tout au long du sketch, il a utilisé le célèbre charisme et la comédie de DeGeneres, mais a ajouté une certaine toxicité.

Au cours de l’épisode du jeudi 28 octobre de The Ellen DeGeneres Show, l’animatrice de longue date du talk-show NBC a déclaré qu’elle et sa femme Portia de Rossi avaient regardé l’épisode. DeGeneres a également noté qu’ils « essayaient de se débarrasser de ce vin coincé dans une bouteille ». Plus que tout, ils ont apprécié le sketch.

« Je regarderais cette émission en fait », a déclaré DeGeneres. « C’est une émission que je regarderais. Vous savez, nous devrions le faire. Après avoir terminé cette saison, nous devrions faire une émission comme celle-là. J’ai adoré. J’en suis flatté. »

DeGeneres, qui en est à sa dernière saison de son talk-show de jour, a noté que la vétéran de la série de sketchs comiques en direct Kate McKinnon, qui a vraiment commencé le slogan populaire « Je suis Ellen » que Sudeikis a emprunté. DeGeneres dit qu’elle est perplexe quant à la façon dont le slogan est même né. DeGeneres a doublé son idée que « Mellen » devrait en fait devenir un spectacle.

Elle a fait l’éloge de Sudeikis « Jason, quand tu auras fini avec ‘Ted Lasso’, nous devrions faire ce spectacle », a-t-elle ajouté. « Et si vous êtes un directeur de studio, vous savez ce qu’ils disent, quand vous avez une Ellen, faites Mellen. »

La bonne réputation de DeGeneres a été brisée au milieu d’une exposition BuzzFeed de juillet 2020 des membres actuels et anciens du personnel de son talk-show l’accusant de créer un environnement hostile. Beaucoup ont allégué qu’ils n’avaient pas été payés pendant la quarantaine pandémique COVID-19 et qu’ils avaient été soumis à des années d’attitude peu flatteuse de DeGeneres dans les coulisses.