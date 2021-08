‘Ellen DeGeneres Show’ publie sa première promotion pour la dernière saison

Le Ellen DeGeneres Show approche de sa dernière saison et les fans peuvent désormais regarder la première promo des épisodes d’adieu. Dans la promo, nous voyons des extraits de grands moments passés de l’émission, y compris des invités célèbres comme Justin Timberlake et l’ancienne Première Dame Michelle Obama. La promo note également que The Ellen DeGeneres Show a distribué près d’un “demi-milliard” de dollars en espèces et en prix au fil des ans.

À l’annonce de la fin de l’émission, DeGeneres a commenté ce que les fans pouvaient attendre des derniers épisodes. “Je vous promets que nous allons avoir une dernière saison fantastique. Ce sera une saison où je pourrai vraiment dire merci. Merci à tous”, a déclaré DeGeneres dans une déclaration précédente. “Chaque jour sera une fête. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura des voyages dans le passé et quelques détours par Why Did I Wear That Alley.”

‘Ellen DeGeneres Show’ dévoile la promotion de la saison d’adieu https://t.co/UwOYoRMvzO – Date limite Hollywood (@DEADLINE) 9 août 2021

Dans une conversation précédente avec The Hollywood Reporter, DeGeneres a partagé quelques détails en coulisses concernant la nécessité de son talk-show emblématique. “Quand vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi”, a-t-elle déclaré, “et aussi génial que soit ce spectacle et aussi amusant qu’il soit, ce n’est tout simplement plus un défi.” Notamment, elle a également affirmé qu’elle voulait mettre fin à la série avec la saison 19, mais a été persuadée de continuer.

“Ils voulaient signer pour quatre ans de plus et j’ai dit que je signerais peut-être pour un an”, a-t-elle déclaré, sans identifier qui “ils” sont. Par la suite, cette saison s’est transformée en “trois autres” et elle “savait que ce serait ma dernière. C’était le plan depuis le début”. DeGeneres a ajouté: “Tout le monde n’arrêtait pas de dire, même lorsque j’ai signé:” Vous savez, cela va être 19, ne voulez-vous pas simplement passer à 20? C’est un bon nombre. Il en va de même pour 19.”

La fin de l’émission de DeGeneres intervient après de nombreuses allégations selon lesquelles un environnement de travail toxique serait cultivé dans les coulisses. Certaines des allégations concernaient DeGeneres elle-même, des membres du personnel déclarant qu’elle n’avait pas la même personnalité amicale hors écran. D’autres accusations ont été liées à des inconduites sexuelles parmi les producteurs.

Dans une déclaration publique en septembre dernier, DeGeneres a répondu aux allégations en disant: “J’ai appris que des choses se produisent ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux. Et je tiens à dire que je suis vraiment désolé pour les personnes qui ont été touchées.”