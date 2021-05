Ellen DeGeneres vit à la maison de Courteney Cox (mais ce n’est pas à quoi ça ressemble) ⋆ .

Ellen Degeneres est une multimillionnaire qui pourrait probablement marcher jusqu’à n’importe quelle vieille maison de la rue, ouvrir une mallette en argent remplie d’argent liquide et dire à son assistante d’informer les propriétaires qu’elle achète le joint. Mais ce n’est pas ce qu’Ellen fait quand Ellen veut une nouvelle maison. Ellen vient de vendre le manoir de Beverly Hills qu’elle partage avec sa femme Portia de Rossi pour 47 millions de dollars, et vous penseriez qu’elle et Portia pourraient trouver quelque chose d’abordable sur Airbnb pendant une semaine ou deux. Mais Ellen et Portia surfer sur le canapé comme les gens ordinaires, sauf que sa version du surf sur le canapé s’écrase sur Courteney Cox’s Manoir.

Courteney est apparue dans l’épisode d’Ellen jeudi pour parler de la réunion d’amis qui a déjà tourné. Mais ils ont également parlé du fait qu’Ellen fait maintenant pipi dans les toilettes de Courteney et escroque des Coca dans son réfrigérateur. Et Ellen aimerait que tout le monde sache que ce n’est pas parce qu’elle s’écrase chez Courteney que son historique d’appels sortants est rempli de numéros pour divers avocats en divorce de Los Angeles. via la page six:

«Je n’ai pas de problèmes conjugaux», a déclaré l’animateur du talk-show dans l’épisode d’Ellen de jeudi. «Je ne vis pas avec Courteney Cox parce que je suis expulsé de chez moi.»

Courteney explique qu’elle a laissé Ellen rester chez elle, car elle n’y a pas vécu depuis un an, alors pourquoi pas. Courteney a de l’argent d’amis, elle a donc clairement plus d’une maison. De plus, elle pourrait rester avec son petit ami Johnny McDaid, avec qui elle a récemment retrouvé après ne pas l’avoir vu pendant au moins six mois pandémiques. Mais le fait est qu’Ellen vit chez Courteney. Et Portia aussi. Ou est-ce qu’elle? Ellen a dit qu’il n’y avait rien de suspect et qu’elle n’avait pas été expulsée de sa maison. Elle s’est également assurée de blâmer Portia pour le désordre de la salle de bain, mais elle semblait impliquer que Portia n’était vraiment pas là assez longtemps pour faire beaucoup de dégâts chez Courteney. Courteney s’est plainte en plaisantant d’avoir donné à Ellen un côté de sa salle de bain, et après avoir reçu une visite virtuelle de l’assistant de Courteney, s’est rendu compte qu’Ellen avait apparemment envahi toute la salle de bain. Ellen a répondu:

«Non, c’est Portia qui a repris votre côté. Je n’ai qu’un côté. Et il se trouve qu’elle était là un soir… Votre maquillage est toujours là, et il n’y avait qu’une seule brosse à dents de ce côté-là.

L’utilisation par Ellen du mot «je» au lieu de «nous» est un peu suspecte. Là encore, Portia était là pour aider Ellen à sonner dans le 3000e épisode de son émission le mois dernier. Elle l’a même remise dedans et a poussé une table géante de petits gâteaux. Faire de Portia un travail manuel dur comme celui-ci après une opération de l’appendicite? Ellen, toi démon!

L’explication la plus raisonnable ici est peut-être que Portia et Ellen sont toujours très ensemble, mais Portia avait besoin d’une pause pendant un moment. Et c’était probablement un choix facile pour Portia pendant qu’ils découvraient leur situation de vie, et Ellen a lancé l’idée de vivre chez Courteney Cox. “Pardon? Tout d’abord, vous me conduisez à l’hôpital avec du jus de CBD, et maintenant vous me demandez de m’écraser avec une star de la sitcom? Ellen, non. Je ne vais pas le taudir comme la petite amie d’un acteur au chômage. Si je le dois, je le taudis dans notre manoir de 27 millions de dollars à Montecito. Seule! C’est trop à l’étroit avec nous deux là-bas.

Photos: Wenn.com