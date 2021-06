Ellen Perez parvient à s’imposer au tour de qualification contre Océane Dodin

25/06/2021

Le à 15:00 CEST

Le joueur australien Ellen Perez, numéro 231 de la WTA, remporté par 7 (7) -6 (4) et 7 (7) -6 (5) dans une heure et cinquante minutes pour Océane dodin, joueuse de tennis française, numéro 114 de la WTA, au tour de qualification de Wimbledon. Suite à ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour à Wimbledon.

Dodin a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que Perez, de son côté, l’a également réussi 2 fois. De plus, l’Australienne a réalisé 76% au premier service, 7 doubles fautes et 65% des points d’assistance, tandis que les données de sa rivale sont de 67% d’efficacité, 10 doubles fautes et 63% de points obtenus au service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), il existe une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs participent. De plus, elle est célébrée entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.