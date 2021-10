Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo a reçu des millions de dollars pour ne pas avoir signalé Patrick Dempsey pour abus. Isaiah Washington, acteur de la célèbre série télévisée, a fait connaître cette situation et d’autres encore.

Le livre « How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy » de la journaliste Lynette Rice a récemment été publié. Dans ce post, plusieurs détails désagréables du casting ont été révélés et le plus scandaleux concerne Ellen Pompeo et Patrick Dempsey.

Ellen Pompeo a reçu des millions de dollars pour ne pas avoir signalé les abus de Patrick Dempsey

Isaiah Washington (Dr Burke) a déclaré à l’émission de radio « KBLA Talk 1580 Washington » que Patrick Dempsey (Dr Shepherd) était une personne grossière et abusive et que, à plusieurs reprises, il s’en est pris à ses collègues lorsqu’il ne pouvait pas contrôler votre niveau de stress.

Mais Isaiah Washington a fait une autre déclaration qui a choqué encore plus le public de l’émission de radio, ainsi que les fans de Grey’s Anatomy.

Isaiah Washington a assuré qu’Ellen Pompeo (Dr Gray) envisageait de dénoncer Patrick Dempsey pour les attitudes terribles que l’acteur avait avec elle et avec le reste du casting de Grey’s Anatomy.

Ellen Pompeo était prête à dénoncer Patrick Dempsey à l’apogée du mouvement #MeeToo, mais cela ne s’est pas produit.

Isaiah Washington a révélé qu’Ellen Pompeo aurait reçu 5 millions de dollars pour n’avoir déposé aucun type de plainte ; elle a accepté l’argent et le cours de la série Grey’s Anatomy a continué de la même manière.

D’autre part, dans le livre « Comment sauver une vie : l’histoire intérieure de Grey’s Anatomy », plusieurs collègues de la série ont déclaré que les attitudes de Patrick Dempsey leur ont causé un stress post-traumatique.

De plus, certains membres du casting de Grey’s Anatomy ont assuré que Patrick Dempsey est une personne grossière, toxique, raciste et classiste.

Isaiah Washington révèle qu’il a subi le racisme de Patrick Dempsey

Isaiah Washington a également révélé que la relation qu’il entretenait avec Patrick Dempsey n’était pas des meilleures, car dans les premières saisons de Grey’s Anatomy ils étaient les acteurs masculins les mieux payés et cela suscitait la jalousie chez Dempsey.

Isaiah Washington a raconté qu’en 2006, Patrick Dempsey était en retard sur le tournage de Grey’s Anatomy, ce qui a attiré son attention.

Mais, Isaiah Washington a déclaré lors d’une interview que Patrick Dempsey s’en était pris à lui et l’avait agressé verbalement et physiquement.

Cependant, Isaiah a déclaré que cette situation n’avait jamais été divulguée, a même commenté que la version qui sonnait en dehors du forum Grey’s Anatomy soulignait qu’Isaiah avait offensé TR Knight (Dr O’Maley) pour son homosexualité.

La production a forcé Isaiah Washington à s’excuser et a ainsi réussi à continuer dans la série à succès, mais cela n’a pas duré longtemps et sa participation a pris fin dans la saison 3 et il a fait une apparition dans la saison 10.

