Ellen Pompeo a répondu au fan de Grey’s Anatomy qui a repéré une photo encadrée de Meredith dans sa clinique de soins d’urgence

in

Le drame médical vétéran Grey’s Anatomy est fort depuis 17 saisons maintenant et n’est que l’un des nombreux drames médicaux qui ont eu un impact sur la société, aux côtés des urgences, de Chicago Med, de l’hôpital général et de House. Bien que les personnages soient fictifs, cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent toujours pas être repérés dans le monde réel, car un fan a repéré une photo du personnage principal d’Ellen Pompeo, Meredith Grey, ainsi que du Dr Gregory House de Hugh Laurie, chez elle. clinique de soins d’urgence, et Pompeo a eu la réponse parfaite.