Ellen Pompeo dit que les fans de “Grey’s Anatomy” ne sont “pas loin” avec la fin de la série

Alors que Grey’s Anatomy a peut-être été exclu des Emmy Awards cette année, Ellen Pompeo a quand même foulé le tapis rouge et participé à la cérémonie en l’honneur des réalisations de Debbie Allen avec le Governors Award. Avant le grand spectacle, Pompeo a parlé à Entertainment Tonight et a évoqué la fin potentielle du mastodonte du drame médical.

“Ils ne sont pas loin”, a déclaré, répondant aux spéculations des fans selon lesquelles la série pourrait bientôt se terminer. “Je veux dire, j’essaie de m’en sortir depuis des années. J’essaie. Ce n’est pas parce que je n’ai pas essayé. J’ai de solides relations au sein du réseau et elles ont été très, très bonnes avec moi, et ont m’a incité à rester.”

Pourtant, Pompeo a expliqué que “de manière créative, tant qu’il y a quelque chose à faire”, elle est heureuse de garder Grey. “Miraculeusement, nous continuons à trouver des moyens d’avoir une raison de rester et s’il y a une raison, cela le justifie”, a-t-elle expliqué. Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait y avoir une saison 19 après le 18 à venir, Pompeo s’est exclamé “Oh s’il vous plaît! Oh mon Dieu, pouvons-nous prier ensemble?”

Pompeo a également abordé l’effet que COVID-19 a eu sur la production et la saison elle-même. “Nous devions évidemment contourner COVID et nous devions donc être créatifs et réfléchir à des moyens de maintenir le spectacle tout en étant toujours en sécurité”, a-t-elle expliqué. “Le coma en était un, puis la plage et les séquences de rêves en étaient un autre et bien sûr, ramenant les gens qui étaient passés de l’autre côté”, a-t-elle déclaré. “Je pense que cela résonne juste avec les gens, n’est-ce pas? Tout le monde veut avoir une dernière conversation avec quelqu’un qu’il a perdu.”

Pompeo a parlé du retour de Kate Walsh en tant qu’incomparable Dr Addison Montgomery dans la saison 18. “Kate [Walsh] est incroyable », a jailli Pompeo. « C’est l’une de mes choses préférées dans la série en ce moment, c’est le retour des membres de la distribution d’origine. C’est tellement amusant et tellement nostalgique et nous avons tous un lien tellement incroyable que c’est un peu difficile à décrire et ça a été très amusant de voir tout le monde revenir.”

Cependant, lorsqu’on lui a demandé une réponse définitive pour savoir si la saison 18 serait ou non la dernière, Pompeo a gardé les choses vagues. “Je ne suis pas vraiment censée dire quoi que ce soit à ce sujet”, a-t-elle admis. “Je ne veux pas manquer de respect aux gens à qui j’ai promis des choses.”