Ellen Pompeo dit que ses scènes avec le Dr Shepherd ont affecté son mariage

Si on met ça en perspective, pendant 11 saisons, disons, plus de 11 ans, les scènes entre Ellen Pompeo et Dempsey étaient une constante. Lorsque l’actrice de 51 ans a épousé Chris, Grey’s Anatomy était à peine dans la saison deux, alors disons simplement que c’était beaucoup plus de saisons que ce à quoi Ivery s’attendait. “Le pauvre n’avait aucune idée de ce dans quoi il s’embarquait” Ellen a dit de son mari sur le podcast Ladies First avec Laura Brown.

C’était vraiment un soldat. C’est ma personne préférée, a ajouté Pompeo. L’actrice et Ivery se sont rencontrés en 2002 avec la première de Gray en 2005.. Pompeo et Ivery ils se sont mariés en novembre 2007 et sont les parents de leurs filles Stella Luna, 11 ans, et Sienna, 6 ans, et Eli, 4 ans.