Ellen Pompeo raconte ce que c’était que de retrouver Kate Walsh

Addison Montgomery est de retour à l’hôpital Grey Sloan Memorial jeudi soir. Après sa dernière apparition dans la série dans la saison 8, et après avoir complètement quitté la franchise Grey’s avec la conclusion en 2013 du spin-off Private Practice, Kate Walsh est sur le point de faire son retour dans Grey’s Anatomy dans « Hotter Than Hell », son retour avec lui. une réunion qui a duré près de 10 ans entre son homologue à l’écran et Meredith Grey d’Ellen Pompeo.

Avant le grand retour de Walsh dans le drame médical bien-aimé d’ABC, Pompeo a parlé à Entertainment Tonight de cette réunion attendue, se vantant qu’elle et son ancienne co-star « avaient passé un bon moment à travailler ensemble ». Pompeo, qui a noté qu’elle et Walsh ne s’étaient pas vus « depuis très longtemps à cause de la pandémie » et à cause du déménagement de Walsh en Australie, a ajouté que « c’était vraiment, vraiment sympa de la voir et c’était vraiment amusant pour travailler avec elle. » L’actrice a ajouté que le retour de Wash marquait le retour d’un autre acteur original, Walsh ayant rejoint Grey’s pour la première fois à la fin de la saison 1 en tant qu’épouse de Derek Shepherd.

« Le casting original, nous avons un lien si intense parce que nous avons vécu quelque chose d’aussi intense ensemble », a-t-elle déclaré. « Et pouvoir se réunir et faire en sorte que le spectacle soit toujours la façon dont nous nous voyons et communiquons et pour voir ce que nous avons créé et tout ce que le travail a commencé les premières années … Pour voir tout ce travail acharné aboutir à quelque chose qui est toujours si bien reçu et toujours si célébré, c’est un lien vraiment spécial que nous avons tous ensemble. »

Alors qu’un premier clip publié la semaine dernière taquinait le retour de Walsh dans la série, la montrant de retour à l’hôpital Grey Sloan Memorial pour mettre la nouvelle classe de résidents en forme, Pompeo a offert un peu plus d’informations sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre. Comme ce court clip initial le taquinait, Addison se lancera également dans la chirurgie et demandera l’aide de nul autre que Meredith Gray elle-même.

« Nous faisons une opération ensemble. Addison Montgomery se voit présenter une opération très difficile et elle a besoin d’aide. Alors elle dit: » S’il vous plaît, faites-moi Meredith Grey « », a-t-elle déclaré. « Et puis je rentre et nous faisons cette opération ensemble. »

Le retour de Walsh à Grey’s a été confirmé pour la première fois début septembre, l’actrice déclarant aux fans dans une vidéo qu’elle était » tellement excitée d’être à la maison » et avait hâte de » rejoindre Shonda [Rhimes], Hélène [Pompeo], et le reste de l’incroyable casting. » Elle devrait apparaître dans un arc à plusieurs épisodes, Pompeo ayant suggéré à ET que Walsh pourrait apparaître dans trois épisodes ou plus, bien qu’un nombre exact n’ait pas été donné. Les fans peuvent attraper Le retour de Walsh dans la série lorsque Grey’s Anatomy revient sur ABC avec un nouvel épisode jeudi soir à 21 h HE.