Ellen Pompeo révèle les vrais sentiments de son mari à propos des scènes torrides

Au cours des 16 dernières années, les fans de Grey’s Anatomy ont regardé tous les rebondissements de la vie de Meredith Gray. Mais qu’a-t-il été pour l’actrice Ellen Pompeo et sa famille derrière les caméras ?

S’exprimant sur le podcast d’InStyle Ladies First avec Laura Brown, la mère de trois enfants de 51 ans a parlé de la vie à la maison avec son mari, le producteur de musique Chris Ivery, pendant le tournage de la série au succès fou. En particulier, elle a partagé ce que c’était pour elle et Chris de se brancher sur Grey’s le jeudi soir et de regarder ses lèvres se verrouiller avec sa flamme à l’écran Derek Shepherd, jouée par l’acteur Patrick Dempsey.

“Le pauvre gars n’avait aucune idée de ce dans quoi il s’embarquait”, a déclaré Ellen sur le podcast. “Je me souviens qu’au début, c’était vraiment difficile pour lui. Il disait:” Ce n’est pas ce pour quoi je me suis inscrit. Tu vas travailler et tu t’embrasses avec ça. J’aime Patrick et tout, c’est un bon mec, mais comme vraiment? ‘”

Ellen et Chris se sont rencontrés dans une épicerie de Los Angeles en 2003, deux ans avant qu’Ellen décroche son rôle décisif au Grey Sloan Memorial. Lorsqu’elle a été approchée pour le poste d’actrice, elle pensait que cela durerait “au mieux six mois”. Mais 17 saisons plus tard, elle y est toujours. Bien que Chris ait du mal avec les scènes intimes d’Ellen, il semble qu’il ait dépassé ses réserves initiales.

“Mon mari est un gars fantastique et très, très sûr”, a déclaré Ellen à Queen Latifah en 2013. “Je pense que c’est probablement pourquoi je suis tellement amoureux de lui – il a tellement de butin. Il est tellement en sécurité que rien ne l’ébranle.”

Chris a fait écho à ses paroles dans une interview avec Nous hebdomadaire en 2019. Comme le fandom de Grey le sait, c’était à peu près à l’époque où Meredith a finalement décidé de poursuivre une relation avec Andrew DeLuca, interprété par l’acteur Giacomo Gianniotti.

“Il fut un temps où je la regardais beaucoup, mais je ne savais pas si elle avait un amant”, a-t-il déclaré au magazine. “Je dirais que je ne suis pas jaloux, je suis vraiment confiant, mais c’est gênant.”

Cela dit, l’homme de 54 ans a naturellement cessé de regarder Grey’s à cette époque. “Elle joue mais maintenant elle a ce nouvel amant, que je le connais, Giacomo [Gianniotti], “J’ai ajouté. «C’est un gars formidable. Je l’aime bien. Et pour être honnête, je n’ai pas regardé ces scènes parce que j’ai l’impression que ça peut être gênant. »

